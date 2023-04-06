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Без пасок ніхто не залишиться: на одеському хлібозаводі планують спекти понад 100 тонн виробів

6 квітня 2023 17:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
На одеському хлібозаводі планують спекти понад 100 тонн виробів
Вже 10 тисяч пасок надіслали до Херсона
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Вже понад тиждень у посиленому режимі працює одеський хлібзавод. Там випікають паски до Великодня. Попри війну та енергетичний терор, підприємство не зупинило роботу, а продовжило виготовляти хлібобулочні вироби. 

Журналісти Новини.LIVE побували на виробництві та побачили, як готується головний атрибут свята.

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Загалом до Великодня на підприємстві планують приготувати 100 тонн пасок, що становить понад 500 тисяч виробів. З них вже 10 тисяч смаколиків напередодні Одеська міська рада надіслала до Херсона. Ще 47 тисяч поїдуть на передову до українських військових, які захищають країну від ворога.

"Для випічки пасок ми використали борошно, яке передали міжнародні організації як гуманітарну допомогу. Вже незабаром смачні вироби отримають і наші бійці, які зараз проходять лікування та реабілітацію у медичних закладах міста, а також переселенці та соціально-незахищені категорії населення", — розказала заступниця Одеського міського голови Світлана Бедрега.

Загалом на заводі виготовляють 16 видів пасок вагою від  100 грамів до 1 кг. Вони можуть бути із різною начинкою: сирні, апельсинові, шоколадні тощо.

Цього року на підприємстві планують роздати безплатно 5 тисяч пасок.

"Хлібозавод щодня допомагає нашим захисникам, а також людям соціально незахищених категорій. 200 кг хліба, печива до кави, пряників, сухарів передбачено для ЗСУ, Нацполіції, ТрО, внутрішньопереміщеним особам", — розповідає директор хлібозаводу Віталій Добровольський.

За словами директора, до війни підприємство виготовляло на великодні свята на 15% більше пасок.

Нині попит на хлібобулочні вироби не змінився, а от виробництво зменшилося. Це пов’язано з тим, що багато мешканців Одеси виїхали за кордон, нема туристів і студентів. Попри різкий ріст цін на складові інгредієнти для паски було прийнято рішення вартість готової продукції збільшити лише на 10 відсотків порівняно з минулим роком.

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