Майстерні великодньої випічки: одеські школярі готують подарунки ЗСУ

Діти виготовляють печиво та обереги

Напередодні Великодня, заклади освіти Одеси запустили майстерні великодньої випічки та розпису писанок. Там майстри народної творчості та педагоги проводять майстер-класи для дітей та вихованців.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Такі заходи є частиною благодійного марафону "До світлого дня — світлі вчинки", який щороку проводиться у місті. На майстернях діти виготовляють паски, великоднє печиво та обереги, а також розмальовують писанки.

Учасники знайомляться з традиціями виготовлення великоднього атрибута, символікою та значенням орнаментів. Юні одесити вкладають у свої творчі роботи найщиріші та найтепліші побажання українським захисникам та передають їм енергію світлих дитячих мрій про перемогу.

Такі майстерні є не тільки чудовим способом познайомити дітей з народними традиціями та культурою, але й допомагають розвивати їх творчі здібності та вміння працювати у команді.

Нагадаємо, протягом перших трьох місяців 2023 року вихованці та педагоги Палацу дитячої та юнацької творчості "Біла акація" долучилися до виготовлення окопних свічок для військових. Вони грітимуть захисників у гарячих точках.