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Мастерские пасхальной выпечки: одесские школьники готовят подарки ВСУ

5 апреля 2023 13:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Дети производят печенье и обереги
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Накануне Пасхи учебные заведения Одессы запустили мастерские пасхальной выпечки и росписи писанок. Там мастера народного творчества и педагоги проводят мастер-классы для детей и питомцев.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Такие мероприятия являются частью благотворительного марафона "К светлому дню — светлые поступки", который ежегодно проводится в городе. На мастерских дети изготовляют куличи, пасхальное печенье и обереги, а также разрисовывают писанки.

Участники знакомятся с традициями изготовления пасхального атрибута, символикой и значением орнаментов. Юные одесситы вкладывают в свои творческие работы искренние и теплые пожелания украинским защитникам и передают им энергию светлых детских мечтаний о победе.

Такие мастерские не только прекрасным способом познакомить детей с народными традициями и культурой, но и помогают развивать их творческие способности и умение работать в команде.

Напомним, в первые три месяца 2023 года воспитанники и педагоги Дворца детского и юношеского творчества "Белая акация" присоединились к изготовлению окопных свечей для военных. Они будут греть защитников в горячих точках.

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