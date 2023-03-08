Зігріють бійців в Бахмуті: в Одесі виготовили понад 300 окопних свічок
Протягом перших трьох місяців 2023 року вихованці та педагоги Палацу дитячої та юнацької творчості "Біла акація" долучилися до виготовлення окопних свічок для військових. Вони грітимуть захисників в гарячих точках.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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"Спільними зусиллями було зроблено понад 300 окопних свічок. Їх відправили захисникам Вугледару, Бахмуту та мешканцям деокупованих територій в Херсонській області. На кожній зі свічок старшокласники наклеїли наліпки "Нашим рідненьким — щоб було тепленько!"", — йдеться в повідомленні.
Також для вихованців закладу та дітей з особливими освітніми потребами був проведений майстер-клас "Листівка для захисниці України". Діти із захопленням виготовляли листівки та сувеніри для жінок-військових. До творчої роботи долучилися і дорослі — батьки дітей та працівники закладу.
Як можна використовувати окопну свічку
Такий "гаджет" підійде для:
- обігріву;
- освітлення;
- розігрівання їжі;
- нагрівання води;
- підсушування речей.
Окопна свічка — предмет, який точно не буде зайвим у скрутних умовах. Вона здатна горіти від 5 до 8 годин, не боїться вітру й навіть може обігріти невелике приміщення. Як зробити окопну свічку у домашніх умовах — в матеріалі Новини.LIVE.