Согреют бойцов в Бахмуте: в Одессе изготовили более 300 окопных свечей
В первые три месяца 2023 года воспитанники и педагоги Дворца детского и юношеского творчества "Белая акация" присоединились к изготовлению окопных свечей для военных. Они будут греть защитников в горячих точках.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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"Совместными усилиями было сделано более 300 окопных свечей. Их отправили защитникам Угледара, Бахмута и жителям деоккупированных территорий в Херсонской области. На каждой из свечей старшеклассники наклеили наклейки "Нашим родненьким — чтобы было тепленько!"", — говорится в сообщении.
Также для воспитанников заведения и детей с особыми образовательными потребностями был проведен мастер-класс "Открытка для защитницы Украины". Дети с увлечением изготовляли открытки и сувениры для военных. К творческой работе присоединились и взрослые — родители детей и работники заведения.
Как можно использовать окопную свечу
Такой "гаджет" подойдет для:
- обогрева;
- освещение;
- разогрев пищи;
- нагрев воды;
- подсушка вещей.
Окопная свеча — предмет, который точно не будет лишним в трудных условиях. Она способна гореть от 5 до 8 часов, не боится ветра и может обогреть небольшое помещение. Как сделать окопную свечу в домашних условиях — в материале Новини.LIVE.