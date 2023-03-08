Согреют бойцов в Бахмуте: в Одессе изготовили более 300 окопных свечей

Понадобилось 80 кг парафина

В первые три месяца 2023 года воспитанники и педагоги Дворца детского и юношеского творчества "Белая акация" присоединились к изготовлению окопных свечей для военных. Они будут греть защитников в горячих точках.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

"Совместными усилиями было сделано более 300 окопных свечей. Их отправили защитникам Угледара, Бахмута и жителям деоккупированных территорий в Херсонской области. На каждой из свечей старшеклассники наклеили наклейки "Нашим родненьким — чтобы было тепленько!"", — говорится в сообщении.

Также для воспитанников заведения и детей с особыми образовательными потребностями был проведен мастер-класс "Открытка для защитницы Украины". Дети с увлечением изготовляли открытки и сувениры для военных. К творческой работе присоединились и взрослые — родители детей и работники заведения.

Как можно использовать окопную свечу

Такой "гаджет" подойдет для:

обогрева;

освещение;

разогрев пищи;

нагрев воды;

подсушка вещей.

Окопная свеча — предмет, который точно не будет лишним в трудных условиях. Она способна гореть от 5 до 8 часов, не боится ветра и может обогреть небольшое помещение. Как сделать окопную свечу в домашних условиях — в материале Новини.LIVE.