На одесском хлебозаводе планируют испечь более 100 тонн изделий

Уже 10 тысяч пасок отправили в Херсон

Уже больше недели в усиленном режиме работает одесский хлебзавод. Там выпекают паски к Пасхе. Несмотря на войну и энергетический террор, предприятие не остановило работу, а продолжило производить хлебобулочные изделия.

Журналисты Новини.LIVE побывали на производстве и увидели, как готовится главный атрибут праздника.

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В общей сложности к Пасхе на предприятии планируют приготовить 100 тонн пасок, что составляет более 500 тысяч изделий. Из них уже 10 тысяч вкусностей накануне Одесский городской совет направил в Херсон. Еще 47 тысяч поедут на передовую к украинским военным, защищающим страну от врага.

"Для выпечки пасок мы использовали муку, которую передали международные организации как гуманитарную помощь. Уже в скором времени вкусные изделия получат и наши бойцы, которые сейчас проходят лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях города, а также переселенцы и социально незащищенные категории населения", — рассказала заместитель Одесского городского головы Светлана Бедрега.

В общей сложности на заводе изготовляют 16 видов пасок весом от 100 граммов до 1 кг. Они могут быть с разной начинкой: творожные, апельсиновые, шоколадные и т.п.

В этом году на предприятии планируют раздать бесплатно 5 тысяч пасок.

"Хлебозавод ежедневно помогает нашим защитникам, а также людям социально незащищенных категорий. 200 кг хлеба, печенья к кофе, пряников, сухарей передадут для ВСУ, Нацполиции, ТрО, внутриперемещенным гражданам", — рассказывает директор хлебоавода Виталий Добровольский.

По его словам, до войны предприятие производило на пасхальные праздники на 15% больше пасок.

В настоящее время спрос на хлебобулочные изделия не изменился, а производство уменьшилось. Это связано с тем, что многие жители Одессы уехали за границу, нет туристов и студентов. Несмотря на резкий рост цен на составляющие ингредиенты для паски, было принято решение стоимость готовой продукции увеличить лишь на 10 процентов по сравнению с прошлым годом.