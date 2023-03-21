В Одесі стартував благодійний Великодній марафон
В Одесі стартував благодійний марафон "До світлого дня – світлі вчинки". Упродовж березня — квітня 2023 року в закладах освіти міста будуть проводити майстер-класи, благодійні акції та виставки.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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У рамках благодійного марафону проводитимуться:
- майстерня "Великдень єднає" (майстер-класи з виготовлення писанок, оберегів, сувенірів, листівок);
- Великодній онлайн-фестиваль виготовлених власноруч дитячих виробів, сувенірів та оберегів, привітальних листівок #Easter festival;
- благодійна акція "Великодній кошик" для військовослужбовців, онкохворих дітей, дітей з особливими освітніми потребами, людей похилого віку, ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю, які перебувають у геріатричному пансіонаті;
- акція "Великоднє дерево МИРУ";
- майстер-клас для педагогічних працівників та учнів з писанкарства "Воскресни, писанко!";
- майстер-клас для лідерів учнівського самоврядування закладів освіти з випікання та прикрашання великоднього печива;
- книжкові виставки, інсталяції "Світле свято Великодня";
- акція "Зелене місто".
В Україні перед Великоднем, який цього року припадає на 16 квітня, подорожчають деякі продукти. Ціни можуть підскочити до 20%. Деталі в матеріалі.
Фото 24 канал