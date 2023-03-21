В Одесі стартував благодійний Великодній марафон

Опублікували програму благодійного марафону

В Одесі стартував благодійний марафон "До світлого дня – світлі вчинки". Упродовж березня — квітня 2023 року в закладах освіти міста будуть проводити майстер-класи, благодійні акції та виставки.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

У рамках благодійного марафону проводитимуться:

майстерня "Великдень єднає" (майстер-класи з виготовлення писанок, оберегів, сувенірів, листівок);

Великодній онлайн-фестиваль виготовлених власноруч дитячих виробів, сувенірів та оберегів, привітальних листівок #Easter festival;

благодійна акція "Великодній кошик" для військовослужбовців, онкохворих дітей, дітей з особливими освітніми потребами, людей похилого віку, ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю, які перебувають у геріатричному пансіонаті;

акція "Великоднє дерево МИРУ";

майстер-клас для педагогічних працівників та учнів з писанкарства "Воскресни, писанко!";

майстер-клас для лідерів учнівського самоврядування закладів освіти з випікання та прикрашання великоднього печива;

книжкові виставки, інсталяції "Світле свято Великодня";

акція "Зелене місто".

В Україні перед Великоднем, який цього року припадає на 16 квітня, подорожчають деякі продукти. Ціни можуть підскочити до 20%. Деталі в матеріалі.

Фото 24 канал