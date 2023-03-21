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В Одессе стартовал благотворительный Пасхальный марафон

21 марта 2023 19:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Опубликовали программу благотворительного марафона
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе стартовал благотворительный марафон "К светлому дню – светлые поступки". В течение марта — апреля 2023 в учебных заведениях города будут проводить мастер-классы, благотворительные акции и выставки.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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В рамках благотворительного марафона будут проводиться:

  • мастерская "Пасха объединяет" (мастер-классы по изготовлению писанок, оберегов, сувениров, открыток);
  • Пасхальный онлайн-фестиваль изготовленных собственноручно детских изделий, сувениров и оберегов, открыток #Easter festival;
  • благотворительная акция "Пасхальная корзина" для военнослужащих, онкобольных детей, детей с особыми образовательными потребностями, стариков, ветеранов войны и труда, лиц с инвалидностью, которые находятся в гериатрическом пансионате;
  • акция "Пасхальное дерево МИРА";
  • мастер-класс для педагогических работников и учеников по росписи писанок "Воскресни, писанко!";
  • мастер-класс для лидеров ученического самоуправления учебных заведений по выпеканию и украшению пасхального печенья;
  • книжные выставки, инсталляции "Светлый праздник Пасхи";
  • акция "Зеленый город".

В Украине перед Пасхой, которая в этом году приходится на 16 апреля, подорожают некоторые продукты. Цены могут подскочить до 20%. Детали в материале.

Фото 24 канал

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