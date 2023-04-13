Великодня служба: як відбудеться святкування в храмах Одещини

Великоднє богослужіння на Одещині. Фото: РБК-Україна

Другий рік поспіль православні жителі Одеси зіткнуться з особливими викликами, святкуючи Великдень в умовах війни. Нічну службу цього року перенесли на ранок.

Про це повідомляє пресслужба Одеської ОВА.

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Одеська ОВА вже видала рекомендації представникам релігійних громад та настоятелям храмів щодо безпекових питань під час проведення богослужінь на Великдень. Однак, з огляду на те, що богослужіння здійснюються вночі, коли діє комендантська година, скасовування комендантської години на Великдень не розглядається.

"Просимо мешканців Одеси та Одеської області, усіх гостей нашого регіону, дотримуватись режиму військового стану та перш за все дбати про власну безпеку. Якщо під час богослужінь лунатиме тривога і буде загроза ракетних ударів, то настоятелі церков будуть просити мешканців перейти в найближчі укриття", — наголосив в.о. голови Одеської обласної державної адміністрації Борис Волошенков.

Представники релігійних громад та настоятелі храмів Одеської області повідомили, що всі Великодні богослужіння розпочнуться 16 квітня о 6 ранку, після завершення комендантської години, що дозволить вірянам безперешкодно дістатись до церкви.

Окрім того, міськелектротранспорт розпочне свою роботу 16 квітня з 5:15-5:30 (в залежності від маршрутів), маршрутні автобуси вийдуть на лінії з 5.30-6.00.

Нагадаємо, Одеська єпархія розробила графік освячення великодніх кошиків. Їх можна окропити напередодні свята та безпосередньо на Великдень.

З наближенням Великодня, в інформаційному просторі з’являється чимало повідомлень про ймовірний ракетний обстріл. Гуменюк розповіла, чи буде ракетний удар на Великдень — деталі в матеріалі.