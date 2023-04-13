Пасхальная служба: как состоится празднование в храмах Одесчины

Пасхальное богослужение в Одесской области. Фото: РБК-Украина

Второй год подряд православные жители Одессы столкнутся с особыми вызовами, отмечая Пасху в условиях войны. Ночную службу в этом году перенесли на утро.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОВА.

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Одесская ОВА уже издала рекомендации представителям религиозных общин и настоятелям храмов по вопросам безопасности во время проведения богослужений на Пасху. Однако учитывая, что богослужения совершаются ночью, когда действует комендантский час, отмена комендантского часа на Пасху не рассматривается.

"Просим жителей Одессы и Одесской области, всех гостей нашего региона, соблюдать режим военного положения и прежде всего заботиться о собственной безопасности. Если во время богослужений будет раздаваться тревога и будет угроза ракетных ударов, то настоятели церквей будут просить жителей перейти в ближайшие укрытия", — подчеркнул и.о. председателя Одесской облгосадминистрации Борис Волошенков.

Представители религиозных общин и настоятель храмов Одесской области сообщили, что все Пасхальные богослужения начнутся 16 апреля в 6 утра, после завершения комендантского часа, что позволит верующим беспрепятственно добраться до церкви.

Кроме того, горэлектротранспорт начнет свою работу 16 апреля с 5.15-5.30 (в зависимости от маршрутов), маршрутные автобусы выйдут на линии с 5.30-6.00.

Напомним, Одесская епархия разработала график освящения пасхальных корзин. Их можно окропить в канун праздника и непосредственно на Пасху.

С приближением Пасхи, в информационном пространстве появляется немало сообщений о предполагаемом ракетном обстреле. Гуменюк рассказала, будет ли ракетный удар на Пасху — детали в материале.