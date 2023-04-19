Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Туризм — не ко времени: в одесском горсовете рассказали детали arrow

Туризм — не ко времени: в одесском горсовете рассказали детали

19 апреля 2023 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе ухудшилась сфера туризма
Одесский оперный театр в центре города. Фото: Новости.
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесса уже второй год подряд теряет средства из туристической сферы, а все из-за ограничений военного времени. Пока о туризме говорить не ко времени.

Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя одесского городского головы Олега Брындака.

Читайте также:

По его словам, одна из ключевых отраслей экономики города фактически приостановлена. Одессе некуда привлекать даже внутреннего туриста из-за закрытого доступа к морю.

"Безусловно, война и туризм — вещи несовместимые. С началом полномасштабного вторжения Одесса стала гуманитарным хабом, мы имеем дело с переселением и деловым туризмом: иностранные журналисты, делегации, миссии волонтеры", — подчеркнул Бриндак.

Туристический бренд Одессы

Скандал вокруг одесского логотипа "Якорь-сердце" набирает обороты. Горожане возмущены позицией российского дизайнера по поводу русскости города. Они считают, что имя человека, призывающего вражеские войска захватить город, навсегда должно исчезнуть из одесской истории. Между тем некоторые депутаты городского совета говорят, что символ следует изменить на более современный, который бы раскрыл идею города.

Напомним, что Одесса принимает участие в конкурсе среди городов, планирующих принимать EXPO-2030. Проведение всемирной выставки важно для будущего региона и страны. Если EXPO-2030 будет проходить в Одессе, после его проведения территорию планируют обустроить для нужд украинцев.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас