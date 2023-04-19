В Одессе ухудшилась сфера туризма

Одесский оперный театр в центре города. Фото: Новости.

Одесса уже второй год подряд теряет средства из туристической сферы, а все из-за ограничений военного времени. Пока о туризме говорить не ко времени.

Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя одесского городского головы Олега Брындака.

Читайте также:

По его словам, одна из ключевых отраслей экономики города фактически приостановлена. Одессе некуда привлекать даже внутреннего туриста из-за закрытого доступа к морю.

"Безусловно, война и туризм — вещи несовместимые. С началом полномасштабного вторжения Одесса стала гуманитарным хабом, мы имеем дело с переселением и деловым туризмом: иностранные журналисты, делегации, миссии волонтеры", — подчеркнул Бриндак.

Туристический бренд Одессы

Скандал вокруг одесского логотипа "Якорь-сердце" набирает обороты. Горожане возмущены позицией российского дизайнера по поводу русскости города. Они считают, что имя человека, призывающего вражеские войска захватить город, навсегда должно исчезнуть из одесской истории. Между тем некоторые депутаты городского совета говорят, что символ следует изменить на более современный, который бы раскрыл идею города.

Напомним, что Одесса принимает участие в конкурсе среди городов, планирующих принимать EXPO-2030. Проведение всемирной выставки важно для будущего региона и страны. Если EXPO-2030 будет проходить в Одессе, после его проведения территорию планируют обустроить для нужд украинцев.