Новый стандарт качества туризма

Девушка сидит в холле отеля. Фото: pixabay

С первого апреля в Украине, в том числе и в Одесской области, начал действовать национальный ГСТУ в сфере туризма. Это связано с переходом гостиничного бизнеса и связанными с ним услугами на международный стандарт.

Об этом директор Департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Иван Липтуга.

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По его словам, этот стандарт будет очень полезен руководителям и персоналу всех без исключения гостиниц и аналогичных заведений размещения.

"Он предоставляет обобщенные и доступные рекомендации с точки зрения качества предоставления услуг и разработан с учетом разнообразия типов гостиниц в мире, действующих систем категоризации, бизнес-моделей, размера гостиниц и перечня предлагаемых услуг, а также текущих потребностей посетителей и общих тенденций в этой сфере", — отмечает Липтуга.

Для кого изменятся требования

Изменения будут происходить последовательно и согласно новому стандарту для:

персонала, в том числе условия для персонала;

оказываемых услуг: бронирование, размещение, питание, дополнительные услуги;

организация событий в отеле;

развлекательных мероприятий;

безопасности и охраны, в том числе продовольственной безопасности, защиты здоровья, безопасности людей и имущества, безопасности зданий и сооружений, управления чрезвычайными ситуациями;

чистоты, в том числе всех видов уборки;

управление закупками;

Липтуга отмечает, что новый стандарт качества — это инструмент, призванный гарантировать удовлетворительную приемку гостей, и предлагая надлежащую основу для предоставления услуг минимального уровня качества, которого ожидает опытный турист.

Напомним, что в настоящее время одна из ключевых отраслей экономики города фактически приостановлена. Одессе некуда привлекать даже внутреннего туриста из-за закрытого доступа к морю. А в городском совете говорят, что сейчас о туризме говорить не время.