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Этим летом в Одессе обязательно будут места для отдыха, — Братчук

6 мая 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Этим летом в Одессе обязательно будут места для отдыха, — Братчук
Женщины кормят птиц на побережье. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Приказ о запрете посещения одесских пляжей действует, впрочем, есть нюансы. В отличие от прошлого года должны появиться места для отдыха.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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"Одесская мэрия должна предоставить для военного командования свои предложения, которым она видит места отдыха. Они обязательно, я уверен, будут этим летом у нас на побережье и свои предложения как организовать. Конечно, пункт номер один — это безопасность и с учетом военных и мэрия будут принимать соответствующие решения. Отдых должен быть", — отметил Сергей Братчук.

Также представитель ОВА добавил, что несмотря на то, что Затоку разбомбили и враг очень часто бил по рекреационной зоне, то в Одессе есть соответствующие места, где можно получить курортные услуги. Кроме того, к восстановлению Одесской области присоединятся иностранные партнеры и союзники.

Отметим, что после войны Одесса и область имеют потенциал стать привлекательными туристическими местами по приятным ценам. В регионе не хватает гостиниц, которые принимали бы туристов круглый год. Одесская область имеет потенциал для создания крупного курорта. Это может обеспечить значительный туристический поток и развитие туристической инфраструктуры в области. Детали в материале.

Кроме того, у Украины большой потенциал в туристической отрасли, но для его реализации нужны инновации и новые идеи. В Одесской области проходит интересный эксперимент — переосмысление "самоидентификации" общин с целью развития туризма в регионе.

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