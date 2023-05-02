Курортний сезон 2023: військові чекають пропозицій від Одеської мерії

Люди відпочивають на узбережжі. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

Ще з минулого року в регіоні чинний наказ голови Одеської ОВА про заборону відвідування пляжів та купання в морі. Війна триває й цього року нічого не змінилось. Людей застерігають, що перебувати на узбережжі небезпечно для життя та здоров’я.

Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

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Сергій Братчук наголосив на тому, що з моменту введення заборони на відпочинок на узбережжі Чорного моря та на територіях пляжних зон Одеської області, ситуація з безпекою в акваторії залишається напруженою. Він також звернув увагу на те, що море сьогодні це лінія фронту та є замінованою, що робить її небезпечною для відпочиваючих.

"Враховуючи те, що акваторія Чорного моря сьогодні є нашою лінією фронту, є замінованою, ми звертаємося до громадян та переконливо нагадуємо про те, що треба з розумінням ставитися до тієї ситуації, яка склалася. Війна, на жаль, ще продовжується", — зазначив Сергій Братчук.

Зараз з боку військового командування продовжується моніторинг безпекової ситуації на узбережжі та тільки після отримання детальної інформації будуть прийняті подальші рішення щодо можливості відпочинку на узбережжі Одещини. Також зазначено, що військові очікують на відповідні пропозиції від мерії Одеси.

"Також наші військові очікують від мерії міста Одеса відповідних пропозицій щодо організації відпочинку на зазначених локаціях. Будуть пропозиції, буде робота військового командування, і буде прийнято відповідне рішення. На сьогодні така ситуація", — додав речник ОВА.

Всього від початку 2023 року винесло близько 20 мін. Переважну більшість Сили оборони знищували контрольовано, але близько 20% детонували безконтрольно, спричиняючи руйнування.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині в селі Сичавка вибухнула морська міна. Унаслідок вибуху пошкоджено бази відпочинку на березі моря.

Зазначимо, цього літа у Миколаївській області влада заборонить відвідувати пляжі та ліси, бо є ризик підірватися там на міні. Внутрішні водоймища залишаться відкритими.