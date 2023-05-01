На Миколаївщині закриють доступ до лісів та Чорного моря
Цього літа у Миколаївській області влада заборонить відвідувати пляжі та ліси, бо є ризик підірватися там на міні. Внутрішні водоймища залишаться відкритими.
Про це під час брифінгу повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"У Миколаївській області доступ до пляжів Чорного моря та лісів буде заборонено військовими через мінну загрозу, і я з цим погоджуюсь. Але внутрішні водоймища області будуть доступні для відпочинку влітку", — сказав Віталій Кім.
Він також уточнив, що на тих територіях області, де не було військових дій і немає загрози мінування, можна буде відпочивати.
За словами керівника ОВА, зараз триває відпрацювання локацій, які будуть використовуватися для фізичної та психологічної реабілітації, куди будуть запрошувати й мешканців з сусідніх регіонів.
Зазначимо, через ворожі обстріли горіли сільськогосподарські поля на землях Шевченківської Галицинівської та Горохівської громад. Загалом, на Миколаївщині завдано довкіллю збитків у розмірі 4,6 млрд грн.