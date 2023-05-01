На Миколаївщині закриють доступ до лісів та Чорного моря

Нерозірвана ракета на території лісу. Фото: ДСНС в Миколаївській області

Цього літа у Миколаївській області влада заборонить відвідувати пляжі та ліси, бо є ризик підірватися там на міні. Внутрішні водоймища залишаться відкритими.

Про це під час брифінгу повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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"У Миколаївській області доступ до пляжів Чорного моря та лісів буде заборонено військовими через мінну загрозу, і я з цим погоджуюсь. Але внутрішні водоймища області будуть доступні для відпочинку влітку", — сказав Віталій Кім.

Він також уточнив, що на тих територіях області, де не було військових дій і немає загрози мінування, можна буде відпочивати.

За словами керівника ОВА, зараз триває відпрацювання локацій, які будуть використовуватися для фізичної та психологічної реабілітації, куди будуть запрошувати й мешканців з сусідніх регіонів.

Зазначимо, через ворожі обстріли горіли сільськогосподарські поля на землях Шевченківської Галицинівської та Горохівської громад. Загалом, на Миколаївщині завдано довкіллю збитків у розмірі 4,6 млрд грн.