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На Миколаївщині закриють доступ до лісів та Чорного моря

1 травня 2023 18:15
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
На Миколаївщині закриють доступ до лісів та Чорного моря
Нерозірвана ракета на території лісу. Фото: ДСНС в Миколаївській області
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Цього літа у Миколаївській області влада заборонить відвідувати пляжі та ліси, бо є ризик підірватися там на міні. Внутрішні водоймища залишаться відкритими.

Про це під час брифінгу повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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"У Миколаївській області доступ до пляжів Чорного моря та лісів буде заборонено військовими через мінну загрозу, і я з цим погоджуюсь. Але внутрішні водоймища області будуть доступні для відпочинку влітку", — сказав Віталій Кім.

Він також уточнив, що на тих територіях області, де не було військових дій і немає загрози мінування, можна буде відпочивати. 

За словами керівника ОВА, зараз триває відпрацювання локацій, які будуть використовуватися для фізичної та психологічної реабілітації, куди будуть запрошувати й мешканців з сусідніх регіонів. 

Зазначимо, через ворожі обстріли горіли сільськогосподарські поля на землях Шевченківської Галицинівської та Горохівської громад. Загалом, на Миколаївщині завдано довкіллю збитків у розмірі 4,6 млрд грн.

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