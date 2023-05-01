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На Николаевщине закроют доступ к лесам и Черному морю

1 мая 2023 18:15
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
На Николаевщине закроют доступ к лесам и Черному морю
Неразорвавшаяся ракета на территории леса. Фото: ГСЧС в Николаевской области
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Этим летом в Николаевской области власти запретят посещать пляжи и леса, потому что есть риск подорваться там на мине. Внутренние водоемы останутся открытыми.

Об этом во время брифинга сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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"В Николаевской области доступ к пляжам Черного моря и лесам будет запрещен военными из-за минной угрозы, и я с этим соглашаюсь. Но внутренние водоемы области будут доступны для отдыха летом", — сказал Виталий Ким.

Он также уточнил, что на тех территориях области, где не было военных действий и нет угрозы минированию, можно будет отдыхать.

По словам руководителя ОВА, сейчас идет отработка локаций, которые будут использоваться для физической и психологической реабилитации, куда будут приглашать и жителей из соседних регионов.

Отметим, из-за вражеских обстрелов горели сельскохозяйственные поля на землях Шевченковской Галицыновской и Гороховской общин. В целом, в Николаевской области нанесен окружающей среде ущерб в размере 4,6 млрд грн.

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