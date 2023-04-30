В Одеській області посилена мінна небезпека

Міни можуть "гуляти" у Чорному морі, — Братчук
В Одесі вже третій день не вщухає штормове попередження. Через що існує підвищена небезпека прогулянки біля морського узбережжя.
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
За словами представника ОВА, небезпека перебування в пляжній зоні надто висока, оскільки ймовірний неконтрольований підрив міни через штормову погоду.
"У разі виявлення морської міни (мін) або предметів, схожих на них, у жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102", — нагадав Сергій Братчук.
Номери екстреної допомоги
- Цілодобова медична швидка допомога — 103
- Патрульна служба МВС України в Одесі — 102
- Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01
Всього від початку 2023 року винесло близько 20 мін. Переважну більшість Сили оборони знищували контрольовано, але близько 20% детонували безконтрольно, спричиняючи руйнування.
Нагадаємо, цьогоріч одеситам знову заборонено відвідувати міські пляжі. Попри стабілізацію безпекової ситуації на півдні, море може прибити до узбережжя несподіваний "сюрприз" у вигляді міни.