В Одеській області посилена мінна небезпека

Чорне море під час шторму. Фото: УНІАН

В Одесі вже третій день не вщухає штормове попередження. Через що існує підвищена небезпека прогулянки біля морського узбережжя.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Читайте також:

За словами представника ОВА, небезпека перебування в пляжній зоні надто висока, оскільки ймовірний неконтрольований підрив міни через штормову погоду.

"У разі виявлення морської міни (мін) або предметів, схожих на них, у жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102", — нагадав Сергій Братчук.

Номери екстреної допомоги

Цілодобова медична швидка допомога — 103

Патрульна служба МВС України в Одесі — 102

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01

Всього від початку 2023 року винесло близько 20 мін. Переважну більшість Сили оборони знищували контрольовано, але близько 20% детонували безконтрольно, спричиняючи руйнування.

Нагадаємо, цьогоріч одеситам знову заборонено відвідувати міські пляжі. Попри стабілізацію безпекової ситуації на півдні, море може прибити до узбережжя несподіваний "сюрприз" у вигляді міни.