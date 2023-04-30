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Міни можуть "гуляти" у Чорному морі, — Братчук

30 квітня 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одеській області посилена мінна небезпека
Чорне море під час шторму. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі вже третій день не вщухає штормове попередження. Через що існує підвищена небезпека прогулянки біля морського узбережжя. 

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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За словами представника ОВА, небезпека перебування в пляжній зоні надто висока, оскільки ймовірний неконтрольований підрив міни через штормову погоду.

"У разі виявлення морської міни (мін) або предметів, схожих на них, у жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102", — нагадав Сергій Братчук.

Номери екстреної допомоги

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01

Всього від початку 2023 року винесло близько 20 мін. Переважну більшість Сили оборони знищували контрольовано, але близько 20% детонували безконтрольно, спричиняючи руйнування. 

Нагадаємо, цьогоріч одеситам знову заборонено відвідувати міські пляжі. Попри стабілізацію безпекової ситуації на півдні, море може прибити до узбережжя несподіваний "сюрприз" у вигляді міни.

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