В Одесской области усилена минная опасность

Мины могут "гулять" в Черном море, — Братчук
В Одессе уже третий день не утихает штормовое предупреждение. Из-за чего существует повышенная опасность прогулки у морского побережья.
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
По словам представителя ОВА, опасность пребывания в пляжной зоне слишком высока, поскольку вероятный неконтролируемый подрыв мины из-за штормовой погоды.
"В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102", — напомнил Сергей Братчук.
Номера экстренной помощи
- Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103
- Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102
- Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01
Всего с начала 2023 года вынесло около 20 мин. Подавляющее большинство Силы обороны уничтожали контролируемо, но около 20% детонировали бесконтрольно, приводя к разрушениям.
Напомним, в этом году одесситам снова запрещено посещать городские пляжи. Несмотря на стабилизацию ситуации безопасности на юге, море может прибить к побережью неожиданный "сюрприз" в виде мины.