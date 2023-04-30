В Одесской области усилена минная опасность

Черное море во время шторма. Фото: УНИАН

В Одессе уже третий день не утихает штормовое предупреждение. Из-за чего существует повышенная опасность прогулки у морского побережья.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Читайте также:

По словам представителя ОВА, опасность пребывания в пляжной зоне слишком высока, поскольку вероятный неконтролируемый подрыв мины из-за штормовой погоды.

"В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102", — напомнил Сергей Братчук.

Номера экстренной помощи

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01

Всего с начала 2023 года вынесло около 20 мин. Подавляющее большинство Силы обороны уничтожали контролируемо, но около 20% детонировали бесконтрольно, приводя к разрушениям.

Напомним, в этом году одесситам снова запрещено посещать городские пляжи. Несмотря на стабилизацию ситуации безопасности на юге, море может прибить к побережью неожиданный "сюрприз" в виде мины.