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Мины могут "гулять" в Черном море, — Братчук

30 апреля 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области усилена минная опасность
Черное море во время шторма. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе уже третий день не утихает штормовое предупреждение. Из-за чего существует повышенная опасность прогулки у морского побережья.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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По словам представителя ОВА, опасность пребывания в пляжной зоне слишком высока, поскольку вероятный неконтролируемый подрыв мины из-за штормовой погоды.

"В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102", — напомнил Сергей Братчук.

Номера экстренной помощи

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01

Всего с начала 2023 года вынесло около 20 мин. Подавляющее большинство Силы обороны уничтожали контролируемо, но около 20% детонировали бесконтрольно, приводя к разрушениям.

Напомним, в этом году одесситам снова запрещено посещать городские пляжи. Несмотря на стабилизацию ситуации безопасности на юге, море может прибить к побережью неожиданный "сюрприз" в виде мины.

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