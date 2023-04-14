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Цьогоріч ще недоречно відкривати курортний сезон, — Гуменюк

14 квітня 2023 14:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Цьогоріч ще недоречно відкривати курортний сезон, — Гуменюк
Люди гуляють на узбережжі. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На Одещину прийшла справжня весна. Промені сонця вже радують та гріють одеситів. Втім слід бути обачними, адже прогулянки узбережжям все ще небезпечні. 

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону. 

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"Ми не скасовували обмежень, тому цього року ще недоречно відкривати курортний сезон, і звісно, це стосується відвідувань будь-яких водойм, зокрема як річки Дніпро, так і всього  чорноморського узбережжя. Це обмеження воєнного стану, це не є утиском якихось законних прав громадян, просто звичайна турбота задля збереження їх життя і здоров’я", — зазначила Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, через війну надходження до держбюджету від туристичної галузі скоротилися майже на 34%. В Одеській області ситуація ще гірше — прибутків стало менше аж на 78%. 

За словами голови Державного агентства розвитку туризму Мар’яни Олеськів, представники галузі дуже швидко адаптувалися до умов рейок війни. У тих регіонах, де не відбувалися бойові дії, готелі виконували функцію притулку для тих, хто змушений був втікати від масштабних обстрілів, і влітку туроператори, які спеціалізуються на внутрішніх подорожах, змогли відновити свою діяльність на 50%.

Нагадаємо, після деокупації територій в Україні планують проведення аудиту води та землі на предмет наявності вибухонебезпечних предметів. Королівство Данія допомагатиме розмінувати території.

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