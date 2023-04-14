Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 14 квітня

Люди гуляють біля моря. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

Одесити дочекались справжньої весни. Синоптики прогнозують в останній робочий день тижня значне потепління.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер вночі західний, вдень південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-9°С, вдень 15-17°С.

Атмосферний тиск — 757 мм рт. ст.

Вологість повітря — 75%.

Прогноз погоди по Одеській області

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер вночі західний, вдень південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9°С, вдень 15-20°С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

Прогноз погоди в Україні

14 квітня, по всій території України буде хмарно з проясненнями. У низці областей очікується потепління. Детальний прогноз погоди читайте у нашому матеріалі.