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Температурний рекорд: якою буде погода в Одесі та області сьогодні

14 квітня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 14 квітня
Люди гуляють біля моря. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Одесити дочекались справжньої весни. Синоптики прогнозують в останній робочий день тижня значне потепління. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
  • Вітер вночі західний, вдень південно-східний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі 7-9°С, вдень 15-17°С.
  • Атмосферний тиск — 757 мм рт. ст.
  • Вологість повітря — 75%.

Прогноз погоди по Одеській області

  • Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
  • Вітер вночі західний, вдень південно-східний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі 4-9°С, вдень 15-20°С.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

Прогноз погоди в Україні

14 квітня, по всій території України буде хмарно з проясненнями. У низці областей очікується потепління. Детальний прогноз погоди читайте у нашому матеріалі.

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