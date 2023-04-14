Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 14 квітня

Температурний рекорд: якою буде погода в Одесі та області сьогодні
14 квітня 2023 06:30
Люди гуляють біля моря. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
Одесити дочекались справжньої весни. Синоптики прогнозують в останній робочий день тижня значне потепління.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
- Вітер вночі західний, вдень південно-східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 7-9°С, вдень 15-17°С.
- Атмосферний тиск — 757 мм рт. ст.
- Вологість повітря — 75%.
Прогноз погоди по Одеській області
- Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
- Вітер вночі західний, вдень південно-східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 4-9°С, вдень 15-20°С.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Прогноз погоди в Україні
14 квітня, по всій території України буде хмарно з проясненнями. У низці областей очікується потепління. Детальний прогноз погоди читайте у нашому матеріалі.