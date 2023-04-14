Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 14 апреля.

Температурный рекорд: какой будет погода в Одессе и области сегодня
14 апреля 2023 06:30
Люди гуляют у моря. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
Одесситы дождались настоящей весны. Синоптики прогнозируют в последний рабочий день недели значительное потепление.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
- Ветер ночью западный, днем юго-восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 7-9°С, днем 15-17°С.
- Атмосферное давление — 757 мм рт. ст.
- Влажность воздуха — 75%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
- Ветер ночью западный, днем юго-восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 4-9°С, днем 15-20°С.
- На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Прогноз погоды в Украине
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