Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 14 апреля.

Люди гуляют у моря. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Одесситы дождались настоящей весны. Синоптики прогнозируют в последний рабочий день недели значительное потепление.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер ночью западный, днем юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-9°С, днем 15-17°С.

Атмосферное давление — 757 мм рт. ст.

Влажность воздуха — 75%.

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер ночью западный, днем юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9°С, днем 15-20°С.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

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14 апреля по всей территории Украины будет облачно с прояснениями. В ряде областей ожидается потепление. Подробный прогноз погоды читайте в нашем материале.