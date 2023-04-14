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В этом году еще неуместно открывать курортный сезон, — Гуменюк

14 апреля 2023 14:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В этом году еще неуместно открывать курортный сезон, — Гуменюк
Люди гуляют по побережью. Фото: Новости.
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На Одесчину пришла настоящая весна. Лучи солнца уже радуют и греют одесситов. Впрочем, следует быть осмотрительными, ведь прогулки по побережью все еще опасны.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Мы не отменяли ограничений, поэтому в этом году еще неуместно открывать курортный сезон, и конечно, это касается посещений любых водоемов, в частности как реки Днепр, так и всего черноморского побережья. Это ограничение военного положения, это не прижимание каких-то законных прав граждан, просто обычная забота для сохранения их жизни и здоровья", — отметила Наталья Гуменюк.

Напомним, в результате поступления в госбюджет от туристической отрасли сократились почти на 34%. В Одесской области ситуация еще хуже — доходов стало меньше на 78%.

По словам главы Государственного агентства развития туризма Марьяны Олеськив, представители отрасли очень быстро адаптировались к условиям рельсов войны. В тех регионах, где не происходили боевые действия, гостиницы выполняли функцию убежища для тех, кто вынужден был убегать от масштабных обстрелов, и летом туроператоры, специализирующиеся на внутренних путешествиях, смогли возобновить свою деятельность на 50%.

Напомним, после деоккупации территорий в Украине планируется проведение аудита воды и земли на предмет наличия взрывоопасных предметов. Королевство Дания поможет разминировать территории.

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