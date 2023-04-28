На Одещині оголосили штормове попередження: сьогодні краще залишитися вдома
Сьогодні, 28 квітня, в Одесі та області оголосили штормове попередження. На морі посилена мінна небезпека.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
За прогнозами синоптиків, в Одесі відчутно пориви північно-східного вітру до 18 м/с. Потрібно бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок.
"Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами — внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів", — наголошують в Одеській міській раді.
Мінна небезпека
Зазначимо, що через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя. Небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду. У разі виявлення морської міни (мін) або предметів схожих на них в жодному разі їх не можна чіпати.
Номери екстреної допомоги
- Цілодобова медична швидка допомога — 103
- Патрульна служба МВС України в Одесі — 102
- Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01
Нагадаємо, цьогоріч одеситам знову заборонено відвідувати міські пляжі. Попри стабілізацію безпекової ситуації на півдні, море може прибити до узбережжя несподіваний "сюрприз" у вигляді міни.