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На Одещині оголосили штормове попередження: сьогодні краще залишитися вдома

28 квітня 2023 13:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині оголосили штормове попередження
Шторм на Ланжероні. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 28 квітня, в Одесі та області оголосили штормове попередження. На морі посилена мінна небезпека.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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За прогнозами синоптиків, в Одесі відчутно пориви північно-східного вітру до 18 м/с. Потрібно бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок.

"Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами — внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів",  наголошують в Одеській міській раді. 

Мінна небезпека

Зазначимо, що через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя. Небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду. У разі виявлення морської міни (мін) або предметів схожих на них в жодному разі їх не можна чіпати.

Номери екстреної допомоги

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01

Нагадаємо, цьогоріч одеситам знову заборонено відвідувати міські пляжі. Попри стабілізацію безпекової ситуації на півдні, море може прибити до узбережжя несподіваний "сюрприз" у вигляді міни.

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