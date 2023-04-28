В Одесской области объявили штормовое предупреждение: сегодня лучше остаться дома
Сегодня, 28 апреля, в Одессе и области объявили штормовое предупреждение. На море усилена минная опасность
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
По прогнозам синоптиков, в Одессе ощутимы порывы северо-восточного ветра до 18 м/с. Нужно быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин.
"Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями - в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей", — отмечают в одесском городском совете.
Минная опасность
Отметим, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. Опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать.
Номера экстренной помощи
- Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103
- Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102
- Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01
Напомним, в этом году одесситам снова запрещено посещать городские пляжи. Несмотря на стабилизацию ситуации безопасности на юге, море может прибить к побережью неожиданный "сюрприз" в виде мины.