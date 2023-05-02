Курортный сезон 2023: военные ждут предложений от Одесской мэрии

Люди отдыхают на берегу. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Еще с прошлого года в регионе действует приказ главы Одесской ОВА о запрете посещения пляжей и купания в море. Война продолжается, и в этом году ничего не изменилось. Людей предостерегают, что находиться на побережье небезопасно для жизни и здоровья.

Об этом сообщил спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук.

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Сергей Братчук отметил, что с момента введения запрета на отдых на побережье Черного моря и на территориях пляжных зон Одесской области, ситуация с безопасностью в акватории остается напряженной. Он также обратил внимание на то, что море сегодня это линия фронта и заминирована, что делает ее опасной для отдыхающих.

"Учитывая то, что акватория Черного моря сегодня является нашей линией фронта, заминирована, мы обращаемся к гражданам и убедительно напоминаем, что надо с пониманием относиться к сложившейся ситуации. Война, к сожалению, еще продолжается", — отметил Сергей Братчук.

Сейчас со стороны военного командования продолжается мониторинг ситуации на побережье, и только после получения детальной информации будут приняты дальнейшие решения о возможности отдыха на побережье Одесчины. Также отмечено, что военные ожидают соответствующие предложения от мэрии Одессы.

"Также наши военные ожидают от мэрии города Одесса соответствующих предложений по организации отдыха на указанных локациях. Будут предложения, будет работа военного командования, и будет принято соответствующее решение. На сегодня такая ситуация", — добавил спикер ОВА.

Всего с начала 2023 года вынесло около 20 мин. Подавляющее большинство Силы обороны уничтожали контролируемо, но около 20% детонировали бесконтрольно, приводя к разрушениям.

Напомним, недавно на Одесчине в селе Сычавка взорвалась морская мина. В результате взрыва повреждены базы отдыха на берегу моря.

Отметим, этим летом в Николаевской области власти запретят посещать пляжи и леса, потому что есть риск подорваться там на мине. Внутренние водоемы останутся открытыми.