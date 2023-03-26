Під Одесою поряд із будинком розірвалася міна
На Одещині в селі Сичавка вибухнула морська міна. Унаслідок вибуху пошкоджено бази відпочинку на березі моря.
Про це повідомляють в Оперативному командуванні "Південь".
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"В рамках забезпечення мінної безпеки, біля одного з пляжів області було виявлено і контрольовано знищено морську міну. Інша міна здетонувала, вдарившись у прибережні конструкції одного з місць відпочинку та базування малих плавзасобів. Пошкоджено кілька будівель. Тільки через обмеження доступу до об'єкта, там не було людей і ніхто не постраждав",— йдеться у повідомленні.
На відео видно, які пошкодження та руйнування в результаті вибухової хвилі отримали будинки, які розташовані вздовж узбережжя.
Зазначимо, в Одеській обласній військовій адміністрації попередили про підвищену мінну небезпеку через шторм. Вибухонебезпечні предмети можуть дрейфувати вздовж узбережжя.
Існує загроза детонації мін та викидання їх на берег, застерегли в ОВА.
Нагадаємо, другий рік поспіль одесити залишаються без туристичного сезону. Причиною цього стали мінна небезпека й намагання ворога атакувати лінію берега в пошуках систем ППО.