Під Одесою поряд із будинком розірвалася  міна

В результаті вибуху пошкоджено бази відпочинку

На Одещині в селі Сичавка вибухнула морська міна. Унаслідок вибуху пошкоджено бази відпочинку на березі моря.

Про це повідомляють в Оперативному командуванні "Південь".

"В рамках забезпечення мінної безпеки, біля одного з пляжів області було виявлено і контрольовано знищено морську міну. Інша міна здетонувала, вдарившись у прибережні конструкції одного з місць відпочинку та базування малих плавзасобів. Пошкоджено кілька будівель. Тільки через обмеження доступу до об'єкта, там не було людей і ніхто не постраждав",— йдеться у повідомленні.

На відео видно, які пошкодження та руйнування в результаті вибухової хвилі отримали будинки, які розташовані вздовж узбережжя.

Зазначимо, в Одеській обласній військовій адміністрації попередили про підвищену мінну небезпеку через шторм. Вибухонебезпечні предмети можуть дрейфувати вздовж узбережжя.

Існує загроза детонації мін та викидання їх на берег, застерегли в ОВА.

Нагадаємо, другий рік поспіль одесити залишаються без туристичного сезону. Причиною цього стали мінна небезпека й намагання ворога атакувати лінію берега в пошуках систем ППО.