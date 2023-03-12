До берегів Миколаївщини прибило морську міну
Морську міну прибуло до берегів Миколаївської області. Фахівці - піротехніки вчасно ліквідували її.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомила керівник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
-
Військове керівництво відреагувало на побиття строковика на Житомирщині
-
Під Одесою рятувальники зняли дитину із кондиціонера
-
В UNITED24 розповіли, скільки меддопомоги було відправлено в регіони за цей тиждень
-
В Польщі вчать одеських підлітків куховарити
-
Друга армія світу не справляється: на Луганщині війська рф змушені використовувати застарілу техніку
-
Березень штормитиме не на жарт: синоптики розповіли, де завтра буде найгірша погода
-
Розмінування на Миколаївщині: рятувальники показали, як знешкоджують небезпечні знахідки
-
Швейцарія утилізує робочі зенітні ракети Rapier, які могла передати Україні
-
Журналісти дізналися, як живуть жителі Маріуполя в окупації
-
Спецслужби рф планують дестабілізувати ситуацію в Молдові, — поліція
"Через шторм до берегів Миколаївщини напередодні прибило міну. Сьогодні фахівці працюватимуть над її знешкодженням", — зазначила Наталія Гуменюк.
Вона зауважила, що рівень замінованості Чорного моря залишається досить високим, а безпекова складова у рамках функціонування зернового коридору дуже вузькопрофільна і спрямована саме на цей напрямок роботи.
За її словами, Сили оборони продовжують спостереження та співпрацю з іноземними партнерами щодо розмінування.
Зазначимо, через шквальний вітер та шторм у Чорному морі до узбережжя періодично прибиває ворожі міни. Військові просять одеситів утриматися від прогулянок, проте заборони діють не на всіх.
Нагадаємо, протягом 10-11 березня піротехніки Миколаївщини здійснили 31 виїзд на розмінування, вилучивши 139 боєприпасів. Лише за минулу добу піротехніки ДСНС здійснили 19 виїздів на ідентифікацію ВНП та вилучили 116 небезпечних предметів. А з початку повномасштабного вторгнення здійснено 5960 залучень для ідентифікації та вилучення на території міста та області після обстрілів. Всього вилучено 12038 ВНП. І це ще далеко не кінець.
Фото: Слово і діло