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До берегів Миколаївщини прибило морську міну

12 березня 2023 16:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
До берегів Миколаївщини прибило морську міну
Піротехніки працюють над  знешкодженням міни
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Морську міну прибуло до берегів Миколаївської області. Фахівці - піротехніки вчасно ліквідували її.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомила керівник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

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"Через шторм до берегів Миколаївщини напередодні прибило міну. Сьогодні фахівці працюватимуть над її знешкодженням", — зазначила Наталія Гуменюк.

Вона зауважила, що рівень замінованості Чорного моря залишається досить високим, а безпекова складова у рамках функціонування зернового коридору дуже вузькопрофільна і спрямована саме на цей напрямок роботи.

За її словами, Сили оборони продовжують спостереження та співпрацю з іноземними партнерами щодо розмінування.

Зазначимо, через шквальний вітер та шторм у Чорному морі до узбережжя періодично прибиває ворожі міни. Військові просять одеситів утриматися від прогулянок, проте заборони діють не на всіх.

Нагадаємо, протягом 10-11 березня піротехніки Миколаївщини здійснили 31 виїзд на розмінування, вилучивши 139 боєприпасів. Лише за  минулу добу піротехніки ДСНС здійснили 19 виїздів на ідентифікацію ВНП та вилучили 116 небезпечних предметів. А з початку повномасштабного вторгнення здійснено 5960 залучень для ідентифікації та вилучення на території міста та області після обстрілів. Всього вилучено 12038 ВНП. І це ще далеко не кінець.

Фото: Слово і діло

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