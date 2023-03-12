До берегів Миколаївщини прибило морську міну

Піротехніки працюють над знешкодженням міни

Морську міну прибуло до берегів Миколаївської області. Фахівці - піротехніки вчасно ліквідували її.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомила керівник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Через шторм до берегів Миколаївщини напередодні прибило міну. Сьогодні фахівці працюватимуть над її знешкодженням", — зазначила Наталія Гуменюк.

Вона зауважила, що рівень замінованості Чорного моря залишається досить високим, а безпекова складова у рамках функціонування зернового коридору дуже вузькопрофільна і спрямована саме на цей напрямок роботи.

За її словами, Сили оборони продовжують спостереження та співпрацю з іноземними партнерами щодо розмінування.

Зазначимо, через шквальний вітер та шторм у Чорному морі до узбережжя періодично прибиває ворожі міни. Військові просять одеситів утриматися від прогулянок, проте заборони діють не на всіх.

Нагадаємо, протягом 10-11 березня піротехніки Миколаївщини здійснили 31 виїзд на розмінування, вилучивши 139 боєприпасів. Лише за минулу добу піротехніки ДСНС здійснили 19 виїздів на ідентифікацію ВНП та вилучили 116 небезпечних предметів. А з початку повномасштабного вторгнення здійснено 5960 залучень для ідентифікації та вилучення на території міста та області після обстрілів. Всього вилучено 12038 ВНП. І це ще далеко не кінець.

Фото: Слово і діло