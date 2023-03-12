К берегам Николаевщины прибило морскую мину

Пиротехники работают над обезвреживанием мин

Морская мина приплыла к берегам Николаевской области. Специалисты – пиротехники вовремя ликвидировали ее.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Из-за шторма к берегам Николаевской области накануне прибило мину. Сегодня специалисты будут работать над ее обезвреживанием", — отметила Наталья Гуменюк.

Она отметила, что уровень заминированности Черного моря остается достаточно высоким, а условия безопасности в рамках функционирования зернового коридора очень узкопрофильные и направлены именно на это направление работы.

По ее словам, Силы обороны продолжают наблюдение и сотрудничество с иностранными партнерами по разминированию.

Отметим, из-за шквального ветра и шторма в Черном море к побережью периодически прибивает вражеские мины. Военные просят одесситов воздержаться от прогулок, однако запреты действуют не на всех.

Напомним, в течение 10-11 марта пиротехники Николаевской области совершили 31 выезд на разминирование, изъяв 139 боеприпасов. Только за минувшие сутки пиротехники ГСЧС осуществили 19 выездов на идентификацию ВНП и изъяли 116 опасных предметов. А с начала полномасштабного вторжения было осуществлено 5960 привлечений для идентификации и изъятия на территории города и области после обстрелов. Всего изъято 12 038 ВНП.

Фото: Слово и дело