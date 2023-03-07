Одесити продовжують гуляти біля моря незважаючи на небезпеку мін

Ворожі міни виносить на пляж через шторм

Через шквальний вітер та шторм у Чорному морі до узбережжя періодично прибиває ворожі міни. Військові просять одеситів утриматися від прогулянок, проте заборони діють не на всіх.

Чому одесити продовжують ходити на міські пляжі попри заборону, дізнавалися журналісти Новини.LIVE.

Правила одні для всіх

Для одесита Костянтина прогулянка морським узбережжям — запорука гарного настрою на весь день. Тому, як тільки з’являється вільна хвилина, чоловік проводить час біля моря. Про мінну небезпеку знає, втім каже, що влітку дуже важко стриматися, аби не зануритися у воду. На щастя, із початку війни не бачив жодної міни у морі. Але вважає, що заборона на відвідування пляжів, коли є загроза вибухів повинна бути. За його словами, поки море не розміновано і не прийшли тральщики, то має бути порядок і заборона купання.

"Я колишній військовий і думаю, що в області одна ситуація із замінюванням, а в Одесі — дещо інша. Але з воєнної точки зору цей процес має свої особливості, адже на це впливає висота берега, наявність хвилеломів тощо. Є різні умови, а тому і різні умови замінювання. Але у нас деякі люди взагалі забули, що у країні йде війна, треба все ж таки дотримуватися правил", — зазначив Костянтин.

Одесити вже звикли до нових умов

За період заборони відвідування морського узбережжя, більшість одеситів вже звикла до нових умов прогулянок набережною. Люди знають де і в яких місцях можна підійти до води ближче, а на які пляжі — ані ногою.

Олександр каже, що намагається триматися якомога далі від води. А у випадку, коли є сигнальні огородження, то оминає цю ділянку морського узбережжя і не ризикує.

"Жити хочеться, а тому не порушуємо правила. Але, на жаль, не всі розуміють, яка небезпека чатує у морі, коли шторм та шквальний вітер. Як показує досвід, чим більше заборон, тим більше люди нехтують ними", — розказує чоловік.

Тримається трохи далі від води й одеситка Алла. Каже, що під час прогулянок набережною з онуками спершу цікавиться, де є небезпека і як її оминути.

"Мої діти сьогодні захищають країну від ворога, а тому я розумію, що таке мінна небезпека. Ми намагаємося не порушували правила перебування на пляжах. Якщо їх дотримуватися, тоді все буде добре", — зазначає одеситка Алла.

Люди, котрі звикли щодня відпочивати біля моря, зізнаються, що в перші місяці війни, коли загроза обстрілів та ракетних ударів була звідусіль, боялися навіть вийти із дому, а нині вже звикли до нових умов.

"Раніше я боявся — тепер вже звик. На пляж не ходжу, прогулююся тільки там, де є бруківка", — ділиться своїми думками одесит Олексій.

Туристи хочуть до моря

І якщо одесити вже звикли до нових правил перебування на узбережжі, то приїжджим значно складніше. Бажання побачити море та подихати свіжим йодований повітрям переважає заборону та небезпеку, пов’язану із нею.

"Я зі Львова. Давно не бачила моря, у нас його немає, а тому... Як тільки приїхали до Одеси, то одразу прийшли на пляж. Про те, що це може бути небезпечно вперше чую, але вважаю, що це правильно. Адже якщо шторм і міну приб’є до берега, то це може бути небезпечно для життя людей", — каже львів’янка Ярина.

Натомість киянка Катерина, перш ніж прийти на пляж, поцікавилася, які саме із них відкриті й де можна відпочивати.

"Ми перший раз тут, звичайно, дотримуємося правил. Бачимо, що тут відкрито, ніяких знаків не встановлено, тому ходимо. А взагалі думали, що тут все під забороною, а вчора прийшли, побачили, що тут люди ходять, тому відвідали саме цей пляж", — каже киянка Катерина.

Де безпечний відпочинок

Одеситка Віра Іванівна у свої 80 років каже, що не боїться вже нічого, бо пережила у житті різне. Море — це для неї нині єдина можливість відволіктися від війни і спокійно зустріти старість.

"Ходжу на море навіть тоді, коли тривога. Знаю, що купатися і знаходитися на пляжах заборонено. Тому зазвичай я відпочиваю на набережній і годую чайок", — розповідає Віра Іванівна.

Тим часом військові інформують, що із початку нового року вже виявили та знешкодили понад 20 морських мін. Тому вкотре закликають людей утриматися від прогулянок біля води, бо це може бути небезпечно.

Місцеві ж згадують, як минулого літа в морі сталося кілька вибухів, в результаті чого загинули люди. Тому вважають, що від купання в ньому можна утриматися.

"Це наше море і ніхто у нас його не відбере. Але зараз треба трішки почекати. Ми, наприклад, минулого року знайшли альтернативу і купалися у басейні, який розташований 10 метрах від узбережжя. Але, коли ти знаходишся в ньому, то таке відчуття, що ти у морі. Кожна людина самостійно бере на себе відповідальність за своє життя і вирішує, де відпочивати і купатися", — розповідає одеситка Карина.

Люди переконані, що нічого страшного у забороні відвідування пляжів немає. Головне — дотримуватися правил перебування на ньому і не наражати на небезпеку себе та оточуючих.