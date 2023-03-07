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Загроза ракетного удару висока: скільки кораблів рф в Чорному морі

7 березня 2023 10:55
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Анна Мурадова
Редактор
Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На бойовому чергуванні в Чорному морі перебуває 15 ворожих кораблів. Окупанти знову вивели чотири ракетоносії. Загальний залп може сягати 24 ракет типу "Калібр".

Про це сказала керівниця пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Дії росіян можуть бути направлені на психологічний вплив. Окупанти намагаються тримати у напруженні населення та сили оборони. Оскільки така масована корабельна кампанія, яка перебуває в морі може використовувати і безпілотні розвідники, і безпілотні дрони: надводні і підводні. 

"Ця гра на нервах може бути спрямована на випробування нашої міцності. Однак перебування корабельного угруповання, в складі якого є ракетоносії на бойовому чергуванні означає, що рівень загрози ракетної атаки є надзвичайно високим, бо вони готові до застосування будь-якої миті", — зазначила Наталя Гуменюк. 

Також як зазначала Наталія Гуменюк, рф тримає свої ракетоносії  за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання. Наразі українські військові спостерігають, що вони ведуть перемовини зі стратегічною авіацією, тому не виключено, що буде точкова ракетна атака з використанням як повітряних ракет, так і надводного та підводного базування.

Крім того, в ОК "Південь" раніше зазначала, що масовані атаки рф можуть залишитись у минулому. Пов'язано це із тим, що ракет у них вже набагато менше, але досі є. Виробництво майже зупинене, але все ще є. Ворог починає розподіляти в часі ракетні удари. Інколи це колаборація ударів з моря і повітря, а також невеликі партії "Шахедів".

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