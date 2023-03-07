Угроза ракетного удара высока: сколько кораблей рф в Черном море

Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги

На боевом дежурстве в Черном море находятся 15 вражеских кораблей. Оккупанты снова вывели четыре ракетоносителя. Общий залп может достигать 24 ракет типа "Калибр".

Об этом сказала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Действия россиян могут быть ориентированы на психологическое действие. Оккупанты пытаются держать в напряжении населения и силы обороны. Поскольку такая массированная корабельная кампания, находящаяся в море, может использовать и беспилотные разведчики, и беспилотные дроны: надводные и подводные.

"Эта игра на нервах может быть направлена на испытание нашей прочности. Однако пребывание корабельной группировки, в составе которой есть ракетоносители на боевом дежурстве, означает, что уровень угрозы ракетной атаки чрезвычайно высок, потому что они готовы к применению в любой момент", — отметила Наталья Гуменюк.

Также, как отмечала Наталья Гуменюк, россия держит свои ракетоносители в 100-150 км от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки. Пока украинские военные наблюдают, что они ведут переговоры со стратегической авиацией, поэтому не исключено, что будет точечная ракетная атака с использованием как воздушных ракет, так и надводного и подводного базирования.

Кроме того, в ОК "Юг" ранее отмечала, что массированные атаки россии могут остаться в прошлом. Связано это с тем, что ракет у них гораздо меньше, но до сих пор есть. Производство почти остановлено, но все еще есть. Враг начинает распределять во времени ракетные удары. Иногда это коллаборация ударов с моря и воздуха, а также небольшие партии "Шахедов".