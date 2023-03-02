Масовані атаки рф можуть залишитись у минулому, — Гуменюк

Ворог шукає українські ППО

Країна-агресор готова завдати нового ракетного удару. Втім масовані обстріли можуть залишитись у минулому.

Про це повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Ми говоримо, що масовані ракетні атаки можуть залишитися у минулому, а зараз ворог знаходиться на етапі пошуку нової тактики. Зараз вони хочуть і знешкоджувати нашу ППО, і завдавати результативних ударів", — зазначила Наталя Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" додала, що об’єктивна ситуація полягає в тому, що ракет у рф вже набагато менше, але досі є. Виробництво майже зупинене, але все ще є.

"Потужність ворога не знищена повністю. Вона ще має ознаки життя і продукує продукти вбивства", — наголосила Наталія Гуменюк.

Ворог починає розподіляти в часі ракетні удари. Інколи це колаборація ударів з моря і повітря, а також невеликі партії "Шахедів".

Зазначимо, армія рф збільшила корабельне угруповання порівняно з попередніми тижнями. Зараз у Чорному морі перебуває 13 кораблів.

Тим часом у війні росії проти України вже було три поворотних моменти. Один з них триває зараз, і це те, що ми справді можемо перемогти.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу ворожими ракетами вночі 2 березня в прифронтовому Запоріжжі був зруйнований багатоквартирний будинок. Близько другої ночі розпочалася евакуація людей. У цей район вже не вперше прилітають ворожі ракети. Про третій пережитий "приліт" та другий день народження ексклюзивно для Новини.LIVE розповіла жителька зруйнованої п’ятиповерхівки Анна Прус.