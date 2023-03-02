Паузи між обстрілами збільшились: Братчук прокоментував військовий потенціал рф
В Чорному морі на бойовому чергуванні продовжують перебувати ракетоносії. Загроза чергового удару для Одещини досить висока.
Про це в ефірі телемарафону зазначив речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук.
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"Потрібно готуватись не до тієї чи іншої "сакральної" дати для росіян. Загроза ракетних ударів для Одещини залишається актуальною і є на високому рівні. Ми готові, наші сили оборони виконують поставлені бойові завдання й відстежують усі напрямки", — сказав Братчук.
Наразі в Чорному морі перебувають чотири ракетоносії. На їх борту може бути залп до 24 “калібрів”. Втім, аналізуючи дії рф, можна свідчити про погіршення військового потенціалу країни-агресора.
"Щодо обстрілів, звичайно, ми бачимо, що паузи між ракетними ударами збільшились. Це можуть бути не просто технічні, регламентні моменти. Це може свідчити про те, що потенціал рф стає набагато нижчим", — наголосив речник ОВА.
Також Братчук зазначив, що в напряму Придністров’я активно працюють підрозділи психологічно-інформаційних спецоперацій рф. Однак, з нашого боку, готові до будь-яких провокацій.
Нагадаємо, росіяни продовжують розповсюджувати фейкові новини. Цього разу Україна нібито планувала провокації на території Придністров’я. Й мала для цього використовувати так звану "грязную бомбу". Втім в МЗС України спростували цю інформацію.
Також ми писали, що на території Придністров’я знаходяться склади із тоннами боєприпасів. Якщо вони вибухнуть, то Одесу чекатиме екологічна катастрофа.