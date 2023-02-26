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"Придністров’я ніхто не захистить": ризики визнання незалежності ПМР, — експерт

26 лютого 2023 17:30
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
У ПМР нема шансів, - стаття
В Молдові можливі заворушення
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

Ближче до річниці повномасштабного вторгнення почали говорити про загрозу Україні з боку сусідньої ПМР, які путін нібито хоче визнати. Про те, що це чергові маніпуляції кремля, доводять як військові, так і політологи. 

Чому у ПМР нема шансів як на незалежність, так і на протистояння з Україною, Новини.LIVE розповів політолог Володимир Воля. 

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Хрест на Придністров’ї

"Визнання ПМР путіним говоритиме про те, що він втрачає зв’язок з реальністю і продовжуватиме це робити. Про це свідчить ця повномасштабна війна, якої з точки зору здорового глузду не мало бути. Але в очільника рф є проблеми з психікою", — розповів Володимир Воля. 

За словами політолога, просідання рейтингу навіть серед прибічників показало послання до федеральних зборів. На ньому путін вихваляв успіхи росії та її міць. Проте в реальності все не так успішно, як це бачиться очільнику кремля.  

"Кремль поставить хрест на Придністров’ї, тому що більше не буде угод, які дозволяють сепаратистам керувати цим регіоном. ПМР — це невелика смуга вздовж Одеси, і якщо виявиться, що росія визнає незалежність цього регіону, то Придністров'я має або відректися від росії, або зайняти нейтральну позицію", — каже політолог.  

Експерт пояснює, якщо сепаратисти наважаться на різкий крок в бік України, то це запустить механізм їх знищення. Українське військове командування розумітиме, що ПМР відкриває новий фронт. Але нам боятися не варто, адже в разі випаду Придністров’я в сторону України пришвидшить смерть сепаратистського кодла. 

"По суті для України визнання росією ПМР буде благом, бо ніхто нам не заважатиме усунути військову загрозу з боку цієї території. Чим швидше, тим краще, а керівництво Молдови буде не проти. Офіційний Кишинів вже говорять про необхідність демілітаризації Придністров’я. І нарешті це питання може бути вирішено", — додав Володимир Воля. 

За словами експерта, "сюрпризи" у вигляді дестабілізації в соціумі слід очікувати в Молдові, яка може заручитися допомогою українських військ. 

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