В Молдове возможны беспорядки

Ближе к годовщине полномасштабного вторжения начали говорить об угрозе Украине со стороны соседней ПМР, которую путин якобы хочет признать. О том, что это очередные манипуляции кремля доказывают как военные, так и политологи.

Почему у ПМР нет шансов как на независимость, так и на противостояние с Украиной Новости. Live рассказал политолог Владимир Воля.

Крест на Приднестровье

"Признание ПМР путиным будет говорить о том, что он теряет связь с реальностью и будет продолжать это делать. Об этом свидетельствует эта полномасштабная война, что с точки зрения здравого смысла, ее бы не должно быть. Но у главы России есть проблемы с психикой", — рассказал Владимир Воля.

По словам политолога, проседание рейтинга даже среди сторонников показало послание к федеральному собранию. На нем пути восхвалял успехи россии и ее мощь. Однако на деле все не так успешно, как это видится руководителю кремля.

"Кремль поставит крест на Приднестровье, потому что больше не будет соглашений, позволяющих сепаратистам управлять этим регионом. ПМР — это небольшая полоса, вдоль Одессы, и если окажется, что россия признает независимость этого региона, то Приднестровье должно отречься или от россии, или занять нейтральную позицию", — говорит политолог.

Эксперт объясняет, если сепаратисты отважатся на резкий шаг в сторону Украины, это запустит механизм их уничтожения. Украинское военное командование будет понимать, что ПМР открывает новый фронт. Но нам бояться не стоит, ведь в случае выпада Приднестровья в сторону Украины ускорит смерть сепаратистского помета.

"По сути, для Украины признание россией ПМР будет благом, потому что никто нам не будет мешать устранить военную угрозу со стороны этой территории. Чем быстрее, тем лучше, а руководство Молдовы будет не против. Официальный Кишинев уже говорят о необходимости демилитаризации Приднестровья. И в конце концов, этот вопрос может быть решен", — добавил Владимир Воля.

По словам эксперта, сюрпризы в виде дестабилизации в социуме следует ожидать в Молдове, которая может заручиться помощью украинских войск.