Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow "Приднестровье никто не защитит": риски признания независимости ПМР, — эксперт arrow

"Приднестровье никто не защитит": риски признания независимости ПМР, — эксперт

26 февраля 2023 17:30
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
У ПМР нет шансов, - статья
В Молдове возможны беспорядки
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

Ближе к годовщине полномасштабного вторжения начали говорить об угрозе Украине со стороны соседней ПМР, которую путин якобы хочет признать. О том, что это очередные манипуляции кремля доказывают как военные, так и политологи.

Почему у ПМР нет шансов как на независимость, так и на противостояние с Украиной Новости. Live рассказал политолог Владимир Воля.

Читайте также:

Крест на Приднестровье

"Признание ПМР путиным будет говорить о том, что он теряет связь с реальностью и будет продолжать это делать. Об этом свидетельствует эта полномасштабная война, что с точки зрения здравого смысла, ее бы не должно быть. Но у главы России есть проблемы с психикой", — рассказал Владимир Воля.

По словам политолога, проседание рейтинга даже среди сторонников показало послание к федеральному собранию. На нем пути восхвалял успехи россии и ее мощь. Однако на деле все не так успешно, как это видится руководителю кремля.

"Кремль поставит крест на Приднестровье, потому что больше не будет соглашений, позволяющих сепаратистам управлять этим регионом. ПМР — это небольшая полоса, вдоль Одессы, и если окажется, что россия признает независимость этого региона, то Приднестровье должно отречься или от россии, или занять нейтральную позицию", — говорит политолог.

Эксперт объясняет, если сепаратисты отважатся на резкий шаг в сторону Украины, это запустит механизм их уничтожения. Украинское военное командование будет понимать, что ПМР открывает новый фронт. Но нам бояться не стоит, ведь в случае выпада Приднестровья в сторону Украины ускорит смерть сепаратистского помета.

"По сути, для Украины признание россией ПМР будет благом, потому что никто нам не будет мешать устранить военную угрозу со стороны этой территории. Чем быстрее, тем лучше, а руководство Молдовы будет не против. Официальный Кишинев уже говорят о необходимости демилитаризации Приднестровья. И в конце концов, этот вопрос может быть решен", — добавил Владимир Воля.

По словам эксперта, сюрпризы в виде дестабилизации в социуме следует ожидать в Молдове, которая может заручиться помощью украинских войск.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з фото

17:42 В Ленинградской области россии неизвестный забросал военкомат коктейлями Молотова

17:38 Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия

17:23 Резников встретился с министром обороны Эстонии: детали

17:09 Министр обороны Германии заявил, что Украина самостоятельно будет решать, когда и как закончить войну

16:54 Два украинских фильма получили награды на фестивале "Берлинале"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:50 Из-за российских обстрелов в Харькове разрушено более 5 тысяч домов, — Терехов

16:50 Изменения для переселенцев: упростит ли это доступ к выплатам переехавшим в Одессу

16:34 На белорусском аэродроме, который рф использует для запуска ракет, прогремели взрывы

16:32 Российские военные жалуются на получение незаконных и преступных приказов от командования

16:21 Компания самого богатого человека в Азии за месяц потеряла более 145 млрд долларов: подробности

Новина з відео

14:28 Только на Бахмутском направлении россияне за сутки совершили 125 обстрелов, — Череватый

Эксклюзив

12:40 Оружие для успешного контрнаступления: чего не хватает Украине — военный эксперт

Новина з відео

10:50 Ярмоленко может пропустить матч сборной Украины против Англии: в чем причина

Новина з відео

10:43 Сегодня — День крымского сопротивления российской оккупации

Новина з відео

06:35 Прощеное воскресенье 2023: поздравления с праздником в стихах, прозе и открытках

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

06:05 Прощеное воскресенье 2023: что нельзя делать, традиции и приметы

Новина з відео

23:52 В Таллине установили подбитый российский танк Т-72

Новина з відео

22:28 Свет в Украине больше не будут выключать при одном условии, — Галущенко

Новина з відео

20:15 Одесские коммунальщики возобновляют работу теплицы "Троянда": как выглядит растительный рассадник после обстрела

Новина з відео

19:19 "Не мы вас туда отправляли": жена оккупанта возмущена, что они собирают средства на их обеспечение

12:00 Глубокой обеспокоенности мало: Запад должен расширить рамки военной помощи

Эксклюзив

10:00 На Бэнкси строят планы: что будет с украинскими работами уличного художника с мировым именем

Эксклюзив

08:25 Российское вторжение в Украину: год битвы. Враг активизировал информационные вбросы

Эксклюзив

20:00 "Китаю придется преодолевать последствия катастрофы": астролог рассказала, удастся ли путину найти новых союзников

Рік великої війни

18:00 "Вооруженные миссионеры" и многополярный мир: какие процессы путин запустил вторжением в Украину год назад

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

14:00 Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Машины управления

Эксклюзив

12:00 "Хотели потролить россию": украинские крымские татары открыли ресторан "Крым" напротив посольства рф в Польше

Эксклюзив

09:30 Футбол на войне: как команда Национальной гвардии Украины "Южная Пальмира" поддерживает всех военных

22:00 Россия проиграла войну в Черном море

Эксклюзив

21:25 Переговоры с путиным, победа Украины, окончание войны и деоккупация Крыма: о чем говорил Зеленский

Актуальное по теме

None 26 Февраль 17:42

В Ленинградской области россии неизвестный забросал военкомат коктейлями Молотова

None 26 Февраль 17:38

Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия

None 26 Февраль 17:24

Резников встретился с министром обороны Эстонии: детали

None 26 Февраль 17:09

Министр обороны Германии заявил, что Украина самостоятельно будет решать, когда и как закончить войну

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB