Ситуація в морі змінюється досить динамічно — Гуменюк

Ракетоносії рф напоготові

Один ворожий ракетоносій зайшов у пункт базування. Наразі корабельне угруповання ворога налічує чотири ракетоносії. Загальний залп — 28 ракет типу "Калібр".

Про це сказала керівниця пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Обстановка в морі змінюється досить динамічно. Ми пильно стежимо за тим, як вони узгоджують свої дії з тактичною та стратегічною авіацією. Час від часу вони проводять "перекличку", щоб зрозуміти "готовність" своєї зброї", — зазначила речниця ОК "Південь".

Зазначимо, загроза ракетних ударів по Україні залишається дуже високою. Нова атака рф може бути точковою або кількома хвилями.

Нагадаємо, сьогодні, 1 березня, об 11:33 у Києві та області була оголошена повітряна тривога. У цей час протиповітряна оборона збила російський безпілотник у небі над Київською областю.

Також упродовж доби, 28 лютого, російські окупанти завдали два ракетних та 12 авіаударів по території України. Рівень загрози завдання загарбниками ракетних ударів залишається високим по всій території України.