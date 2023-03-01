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Новий масований удар може відбутись у найближчі два дні — Гуменюк

1 березня 2023 10:23
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Новий масований удар може відбутись у найближчі два дні
В Чорному морі напоготові кілька десятків "калібрів"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Загроза ракетних ударів по Україні залишається дуже високою. Нова атака рф може бути точковою, або кількома хвилями. 

Про це сказала керівниця пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Корабельне угруповання ворога в Чорному морі продовжує перебувати без змін. Наразі там 15 кораблів, серед яких 5 ракетоносіїв, включаючи 2 підводних. Загальний залп "Калібрів" може сягати 32-х ракет.

"Загроза вважається дуже високою. Така кількість ракетоносіїв давно не фіксувалася в Чорному морі, вони не виводили одразу так багато. Зараз ми спостерігаємо, що є й активність ворожої авіації. Враховуючи, що ворог вишукує нову тактику ракетних ударів, можливо, це буде не обовʼязково масований, можливо точкові, можливо хвилями. Але така готовність безумовно говорить про високу загрозу, треба бути дуже пильними", — зазначила Наталя Гуменюк.. 

Як зазначала речниця ОК "Південь", виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони.

Зазначимо, російське керівництво знову змінює свої плани щодо війни в Україні. Зараз окупаційні війська, яким не вдалося захопити ні усю країну, ні навіть Донбас, зосередилися на виснаженні України. Яку стратегію обрала росія за версією британського міноборони —  читайте в матеріалі

Тим часом російська армія демонструє зниження темпів дронових атак по території України. Це вказує на закінчення запасів іранських бойових безпілотників в росії.

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