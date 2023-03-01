Новый массированный удар может произойти в ближайшие два дня — Гуменюк

В Черном море наготове несколько десятков "калибров"

Угроза ракетных ударов по Украине остается очень высокой. Новая атака рф может быть точечной, или несколькими волнами.

Об этом сказала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Корабельная группировка врага в Черном море продолжает находиться без изменений. Сейчас там 15 кораблей, среди которых 5 ракетоносителей, включая 2 подводных. Общий залп "Калибров" может достигать 32 ракет.

"Угроза считается очень высокой. Такое количество ракетоносителей давно не фиксировалось в Черном море, они не выводили сразу так много. Сейчас мы наблюдаем, что есть и активность вражеской авиации. Учитывая, что враг выискивает новую тактику ракетных ударов, возможно, это будет не обязательно массированный, возможно, точечные, возможно волнами. Но такая готовность безусловно говорит о высокой угрозе, надо быть очень бдительными", — отметила Наталья Гуменюк.

Как отмечала спикер ОК "Юг", обнаружение пусков ракет с подлодок очень затруднено для работы нашей противовоздушной обороны.

Отметим, российское руководство снова меняет свои планы по войне в Украине. Сейчас оккупационные войска, которым не удалось захватить ни всю страну, ни даже Донбасс, сосредоточились на истощении Украины. Какую стратегию выбрала россия по версии британского минобороны — читайте в материале.

Между тем, российская армия демонстрирует снижение темпов дроновых атак по территории Украины. Это указывает на окончание запасов иранских боевых беспилотников в россии.