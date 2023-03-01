Новый массированный удар может произойти в ближайшие два дня — Гуменюк

Новый массированный удар может состояться в ближайшие два дня — Гуменюк
Угроза ракетных ударов по Украине остается очень высокой. Новая атака рф может быть точечной, или несколькими волнами.
Об этом сказала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
-
Роман века: в Сети опубликовали нежные фото генерала-стриптизера с Кадыровым
-
В Николаеве поймали предателя, который сдавал россиянам координаты украинских военных составов
-
Полиция Киева предупреждает о новой российской угрозе для украинской молодежи
-
Укрпочта предложила новую услугу для бизнеса: детали
-
Под Изюмом до сих пор не идентифицировали более 120 тел массового захоронения, — полиция
-
Катастрофа поезда в Греции: МИД Украины сделало заявление о наличии украинцев среди пострадавших
-
Жителей Киевской области предупредили о взрывах: детали
-
Россияне почти исчерпали запасы иранских дронов, — британская разведка
-
"Новая почта" отправляет срочные грузы не по адресам: детали
-
Субкультура "ЧВК Редан": что это такое
Корабельная группировка врага в Черном море продолжает находиться без изменений. Сейчас там 15 кораблей, среди которых 5 ракетоносителей, включая 2 подводных. Общий залп "Калибров" может достигать 32 ракет.
"Угроза считается очень высокой. Такое количество ракетоносителей давно не фиксировалось в Черном море, они не выводили сразу так много. Сейчас мы наблюдаем, что есть и активность вражеской авиации. Учитывая, что враг выискивает новую тактику ракетных ударов, возможно, это будет не обязательно массированный, возможно, точечные, возможно волнами. Но такая готовность безусловно говорит о высокой угрозе, надо быть очень бдительными", — отметила Наталья Гуменюк.
Как отмечала спикер ОК "Юг", обнаружение пусков ракет с подлодок очень затруднено для работы нашей противовоздушной обороны.
Отметим, российское руководство снова меняет свои планы по войне в Украине. Сейчас оккупационные войска, которым не удалось захватить ни всю страну, ни даже Донбасс, сосредоточились на истощении Украины. Какую стратегию выбрала россия по версии британского минобороны — читайте в материале.
Между тем, российская армия демонстрирует снижение темпов дроновых атак по территории Украины. Это указывает на окончание запасов иранских боевых беспилотников в россии.