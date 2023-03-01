Ситуация в море меняется достаточно динамично — Гуменюк
Один вражеский ракетоноситель вошел в пункт базирования. В настоящее время корабельная группировка врага насчитывает четыре ракетоносителя. Общий залп —28 ракет типа "Калибр".
Об этом сказала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
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"Обстановка в море меняется достаточно динамично. Мы внимательно следим за тем, как они согласовывают свои действия с тактической и стратегической авиацией. Время от времени они проводят "перекличку", чтобы понять "готовность" своего оружия", — отметила пресс-секретарь ОК "Юг".
Отметим, угроза ракетных ударов по Украине остается очень высокой. Новая атака рф может быть точечной или несколькими волнами.
Напомним, сегодня, 1 марта, в 11.33 в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. В настоящее время противовоздушная оборона сбила российский беспилотник в небе над Киевской областью.
Также в течение суток, 28 февраля, российские оккупанты нанесли два ракетных и 12 авиаударов по территории Украины. Уровень угрозы нанесения захватчиками ракетных ударов остается высоким по всей территории Украины.