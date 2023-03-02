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Паузы между обстрелами увеличились: Братчук прокомментировал военный потенциал рф

2 марта 2023 11:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Паузы между обстрелами увеличились: Братчук прокомментировал военный потенциал рф
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Черном море на боевом дежурстве продолжают находиться ракетоносители. Угроза очередного удара для Одесчины достаточно высока.

Об этом в эфире телемарафона отметил представитель начальника Одесской ОВА Сергей Братчук.

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"Нужно готовиться не к той или иной "сакральной" дате для россиян. Угроза ракетных ударов для Одесчины остается актуальной и на высоком уровне. Мы готовы, наши силы обороны выполняют поставленные боевые задачи и отслеживают все направления", — сказал Братчук.

В настоящее время в Черном море находятся четыре ракетоносителя. На их борту может быть залп до 24 "калибров". Впрочем, анализируя действия россии могут свидетельствовать об ухудшении военного потенциала страны-агрессора.

"Об обстрелах обычно мы видим, что паузы между ракетными ударами увеличились. Это могут быть не просто технические, регламентные моменты. Это может свидетельствовать, что потенциал россии становится намного ниже", — подчеркнул спикер ОВА.

Также Братчук отметил, что в направлении Приднестровья активно работают подразделения психологически-информационных спецопераций россии. Однако с нашей стороны готовы к любым провокациям.

Напомним, россияне продолжают распространять фейковые новости. На этот раз Украина планировала провокации на территории Приднестровья. И должна для этого использовать так называемую "грязную бомбу". Впрочем, в МИД Украины опровергли эту информацию.

Также мы писали, что на территории Приднестровья находятся склады с тоннами боеприпасов. Если они разразятся, то Одессу будет ждать экологическая катастрофа.

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