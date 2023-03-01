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В порти Одещини "завезли" радіологічний матеріал: в МЗС спростували черговий фейк росіян

1 березня 2023 14:25
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В МЗС спростували черговий фейк росіян
Фейкову інформацію повідомила речниця мзс рф Марія Захарова
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Росіяни продовжують розповсюджувати фейкові новини. Цього разу Україна нібито планувала провокації на території Придністров’я. Й мала для цього використовувати так звану "грязную бомбу". Втім в МЗС України спростували дану інформацію. 

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко. 

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"Твердження росії про те, що Україна отримала радіологічний матеріал для "провокації", є фейковою новиною. Україна суворо дотримується принципу нерозповсюдження ядерної зброї. Не вводьте себе в оману підручником російської пропаганди. Росіяни часто звинувачують інших у тому, що самі планують", — йдеться в повідомленні. 

Що відомо про фейк

Речниця мзс рф Марія Захарова заявила, що через порти Одеси і Чорноморська, які залучені в зерновій угоді, доставили в Україну радіоактивні матеріали. І їх планують використовувати для провокацій в Придністров’ї. 

Тим часом Центр протидії дезінформації при РНБО України заявив, що російські ЗМІ поширюють фейковий "документ", в якому подано звинувачення щодо невизнаного Придністров'я. Цей "документ" стверджує, що уряд Зеленського готується до вторгнення у Придністров'я.

Нагадаємо, на території Придністров’я знаходяться склади із тоннами боєприпасів. Якщо вони вибухнуть, то Одесу чекатиме екологічна катастрофа. 

Фото Укрінформ

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