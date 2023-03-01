В МЗС спростували черговий фейк росіян

Фейкову інформацію повідомила речниця мзс рф Марія Захарова

Росіяни продовжують розповсюджувати фейкові новини. Цього разу Україна нібито планувала провокації на території Придністров’я. Й мала для цього використовувати так звану "грязную бомбу". Втім в МЗС України спростували дану інформацію.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Твердження росії про те, що Україна отримала радіологічний матеріал для "провокації", є фейковою новиною. Україна суворо дотримується принципу нерозповсюдження ядерної зброї. Не вводьте себе в оману підручником російської пропаганди. Росіяни часто звинувачують інших у тому, що самі планують", — йдеться в повідомленні.

Що відомо про фейк

Речниця мзс рф Марія Захарова заявила, що через порти Одеси і Чорноморська, які залучені в зерновій угоді, доставили в Україну радіоактивні матеріали. І їх планують використовувати для провокацій в Придністров’ї.

Тим часом Центр протидії дезінформації при РНБО України заявив, що російські ЗМІ поширюють фейковий "документ", в якому подано звинувачення щодо невизнаного Придністров'я. Цей "документ" стверджує, що уряд Зеленського готується до вторгнення у Придністров'я.

Нагадаємо, на території Придністров’я знаходяться склади із тоннами боєприпасів. Якщо вони вибухнуть, то Одесу чекатиме екологічна катастрофа.

Фото Укрінформ