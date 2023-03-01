В порты Одесчины "завезли" радиологический материал: в МИД опровергли очередной фейк россиян
Россияне продолжают распространять фейковые новости. На этот раз Украина планировала провокации на территории Приднестровья. И должна для этого использовать так называемую "грязную бомбу". Впрочем, в МИД Украины опровергли данную информацию.
Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.
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"Утверждение россии о том, что Украина получила радиологический материал для "провокации", является фейковой новостью. Украина строго придерживается принципа нераспространения ядерного оружия. Не вводите себя в заблуждение учебником российской пропаганды. Россияне часто обвиняют других в том, что сами планируют", — говорится в сообщении.
Что известно о фейке
Представитель мид рф Мария Захарова заявила, что через порты Одессы и Черноморска, которые привлечены в зерновом соглашении, доставили в Украину радиоактивные материалы. И их планируют использовать для провокаций в Приднестровье.
Между тем, Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины заявил, что российские СМИ распространяют фейковый "документ", в котором представлены обвинения в отношении непризнанного Приднестровья. Этот "документ" утверждает, что правительство Зеленского готовится к вторжению в Приднестровье.
Напомним, на территории Приднестровья находятся склады с тоннами боеприпасов. Если они разразятся, то Одессу будет ждать экологическая катастрофа.
Фото Укринформ