Массированные атаки России могут остаться в прошлом.

Массированные атаки рф могут остаться в прошлом, — Гуменюк
Страна-агрессор готова нанести новый ракетный удар. Впрочем, массированные обстрелы могут остаться в прошлом.
Об этом сообщила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
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"Мы говорим, что массированные ракетные атаки могут остаться в прошлом, а сейчас враг находится на этапе поиска новой тактики. Сейчас они хотят и обезвреживать нашу ПВО, и наносить результативные удары", — отметила Наталья Гуменюк.
Представитель ОК "Юг" добавила, что объективная ситуация заключается в том, что ракет в рф уже гораздо меньше, но все еще есть. Производство почти остановлено, но все еще есть.
"Мощность врага не уничтожена полностью. Она еще имеет признаки жизни и продуцирует продукты убийства", — подчеркнула Наталья Гуменюк.
Враг начинает распределять во времени ракетные удары. Иногда это коллаборация ударов с моря и воздуха, а также небольшие партии "Шахедов".
Отметим, армия рф увеличила корабельную группировку по сравнению с предыдущими неделями. В настоящее время в Черном море находится 13 кораблей.
Тем временем в войне россии против Украины уже было три поворотных момента. Один из них продолжается сейчас, и это то, что мы действительно можем победить.
Напомним, в результате обстрела вражескими ракетами ночью 2 марта в прифронтовом Запорожье был разрушен многоквартирный дом. Около двух ночи началась эвакуация людей. В этот район уже не в первый раз прилетают вражеские ракеты. О третьем пережитом "прилете" и втором дне рождения эксклюзивно для Новини.LIVE рассказала жительница разрушенной пятиэтажки Анна Прус.