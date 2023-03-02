Росія збільшила кількість кораблів у Чорному морі та готова до ракетної атаки, — Гуменюк

Для протистояння ракетним ударам необхідна хороша авіація

Ворог збільшив корабельне угруповання порівняно з попередніми тижнями. Зараз у Чорному морі перебуває 13 кораблів.

Про це повідомила речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк на брифінгу у Military Media Center.

"Серед них чотири ракетоносії — два надводні та два підводні. Загальний залп "Калібрів" може становити 24 ракети високої точності", — заявила Наталія Гуменюк.

Вона підкреслила, виведення ракетоносіїв говорить про готовність до їх застосування. Втім це не означає, що всі 24 "Калібри" будуть запущені.

Військовий аналітик полковник Петро Черник на брифінгу заявив, що Україна зможе ефективно протистояти загрозі ракетних ударів з акваторії Чорного моря тоді, коли західні партнери нададуть хорошу авіацію, зокрема літаки F-16.

Тим часом паузи між ракетними ударами збільшились. Це можуть бути не просто технічні, регламентні моменти. Це, за словами Сергія Братчука, може свідчити про те, що потенціал рф стає набагато нижчим.

Нагадаємо, у ніч проти 2 березня російські окупаційні війська завдали чергового удару по Харківській області. У місті Куп’янськ була зруйнована триповерхова будівля.

Фото УНІАН