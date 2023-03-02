Россия увеличила количество кораблей в Черном море и готова к ракетной атаке.

Для противостояния ракетным ударам необходима хорошая авиация

Враг увеличил корабельную группировку по сравнению с предыдущими неделями. В настоящее время в Черном море находится 13 кораблей.

Об этом сообщила спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге в Military Media Center.

"Среди них четыре ракетоносителя — два надводных и два подводных. Общий залп "Калибров" может составлять 24 ракеты высокой точности", — заявила Наталья Гуменюк.

Она подчеркнула, что вывод ракетоносителей говорит о готовности к их применению. Впрочем, это не означает, что все 24 "Калибра" будут запущены.

Военный аналитик полковник Петр Черник на брифинге заявил, что Украина сможет эффективно противостоять угрозе ракетных ударов с акватории Черного моря тогда, когда западные партнеры предоставят хорошую авиацию, в том числе самолеты F-16.

Тем временем паузы между ракетными ударами увеличились. Это могут быть не просто технические, регламентные моменты. Это, по словам Сергея Братчука, может свидетельствовать, что потенциал россии становится намного ниже.

Напомним, в ночь на 2 марта российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Харьковской области. В городе Купянск было разрушено трехэтажное здание.

Фото УНИАН