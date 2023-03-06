На Одещині знайшли боєприпаси

В Одеській області буде чутно вибух

Сьогодні, 6 березня, піротехніки ДСНС знищать боєприпас часів Другої світової. Його знайшли в Березівському районі.

Про це повідомляє речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Виявлені напередодні боєприпас часів Другої світової війни та уламок ворожої крилатої ракети будуть контрольовано знищені сьогодні фахівцями ДСНС", — написав Сергій Братчук.

Мова йде про артснаряд калібру 76 мм, який виявили у Березівському районі, а також ракетний уламок, що знайшли у Визирській територіальній громаді.

Вибухонебезпечні предмети

Хоча наш регіон і не розташовується на лінії фронту, все ж у воєнний час слід брати до уваги можливу небезпеку.

В жодному разі не чіпайте сторонні предмети і навчайте цього дітей. Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю людини та оточуючих. До них належать: артилерійські снаряди, реактивні та інженерні міни, авіабомби, детонатори, ручні гранати, набої різних видів.

Їх можна виявити на землі у лісі, на полі після розмиву ґрунту дощовими водами, а також на дні річок.

Якщо вибуховий снаряд пролежав в землі десятки років і не вибухнув, це не означає, що він безпечний. Навпаки, він стає більш небезпечним та може вибухнути від тертя, іскри чи удару.

Слід відійти від предмета на безпечну відстань, попередити перехожих та зателефонувати "101" або "102".

Нагадаємо, якщо ви натрапили на небезпечний предмет, то заборонено:

наближатися до вибухонебезпечного предмета;

пересувати його або брати до рук;

розбирати, кидати, бити по ньому;

розпалювати поряд багаття або кидати в нього предмет;

приносити вибухонебезпечний предмет додому.

Фото: Укрінформ