В Рені собака спав у яму

Песик впав у метрову яму

До Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в Рені, що на Одещині, собака впав у яму. Тварину вдалось дістати живою та неушкодженою.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

"До Служби порятунку надійшло повідомлення, що у місті Рені, по вулиці Вознесенська, в яму впало цуценя. По прибуттю на місце події рятувальники за допомогою мотузки визволили чотирилапого з метрової ями", — йдеться у повідомленні.

Врятованого чотирилапого передали вдячній господарці.

Порятунок чотирилапих

Це вже не перший випадок, коли рятувальники поспішають на допомогу тваринам, які опинилися у пастці. В Суворовському районі Одеси випадково у вигрібну яму потрапив пес, але вогнеборці вчасно прийшли на порятунок.

Нещодавно рятувальники витягнули чотирилапого друга з каналізаційного люка. Песик впав у яму і не міг самостійно вибратися звідти.

Одеські ДСНСники врятували маленького котика, який заліз на дерево. Пухнастик просидів на високих гілках в одному зі спальних районів міста понад добу.

А в Чорноморську, що на Одещині, п’ятеро цуценят потребували негайної допомоги. Вони потрапили в справжню смертельну для малюків пастку — впали в котлован.

Рятувальники дістали чотирилапого малюка із ями глибиною приблизно 3,5 метри. Для цього викликали приватний екскаватор, який поруч з ямою викопав широку та глибоку траншею, в яку за допомогою драбини-палки спустилися рятувальники та лопатою обережно викопали "тунель" до переляканого малюка.