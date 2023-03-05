В Рені собака спав у яму

Рятують не лише людей: одеські надзвичайники витягли з ями цуценя
До Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в Рені, що на Одещині, собака впав у яму. Тварину вдалось дістати живою та неушкодженою.
Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.
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"До Служби порятунку надійшло повідомлення, що у місті Рені, по вулиці Вознесенська, в яму впало цуценя. По прибуттю на місце події рятувальники за допомогою мотузки визволили чотирилапого з метрової ями", — йдеться у повідомленні.
Врятованого чотирилапого передали вдячній господарці.
Порятунок чотирилапих
Це вже не перший випадок, коли рятувальники поспішають на допомогу тваринам, які опинилися у пастці. В Суворовському районі Одеси випадково у вигрібну яму потрапив пес, але вогнеборці вчасно прийшли на порятунок.
Нещодавно рятувальники витягнули чотирилапого друга з каналізаційного люка. Песик впав у яму і не міг самостійно вибратися звідти.
Одеські ДСНСники врятували маленького котика, який заліз на дерево. Пухнастик просидів на високих гілках в одному зі спальних районів міста понад добу.
А в Чорноморську, що на Одещині, п’ятеро цуценят потребували негайної допомоги. Вони потрапили в справжню смертельну для малюків пастку — впали в котлован.
Рятувальники дістали чотирилапого малюка із ями глибиною приблизно 3,5 метри. Для цього викликали приватний екскаватор, який поруч з ямою викопав широку та глибоку траншею, в яку за допомогою драбини-палки спустилися рятувальники та лопатою обережно викопали "тунель" до переляканого малюка.