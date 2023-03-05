У Рени собака спала в яму

Спасают не только людей: одесские пожарные вытащили из ямы щенка
В Службу спасения поступило сообщение о том, что в городе Рени Одесской области собака упала в яму. Животное удалось достать живым и невредимым.
Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.
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"В Службу спасения поступило сообщение, что в городе Рени по улице Вознесенская в яму упал щенок. По прибытию на место происшествия спасатели с помощью веревки освободили четырехлапого из метровой ямы", — говорится в сообщении.
Спасенного четырехлапого передали благодарной хозяйке.
Спасение четырехлапых
Это уже не первый случай, когда спасатели спешат на помощь оказавшимся в ловушке животным. В Суворовском районе Одессы случайно в выгребную яму попала собака, но пожарные вовремя пришли на помощь.
Недавно спасатели вытащили четырехлапого друга из канализационного люка. Щенок упал в яму и не мог самостоятельно выбраться оттуда.
Одесские ГСЧСники спасли залезшего на дерево маленького кота. Пушистик просидел на высоких ветках в одном из спальных районов города более суток.
А в Черноморске, на Одесчине, пятеро щенков нуждались в немедленной помощи. Они попали в настоящую смертельную для малышей ловушку — упали в котлован.
Спасатели достали четырехлапого малыша из ямы глубиной примерно 3,5 метра. Для этого вызвали частный экскаватор, который рядом с ямой выкопал широкую и глубокую траншею, куда с помощью стремянки-палки спустились спасатели и лопатой осторожно выкопали "тоннель" до испуганного малыша.
Фото: Ukr.Media