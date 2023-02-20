Одеські рятувальники дістали цуценя з під землі

Здоров’ю чотирилапого нічого не загрожує

До Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в Суворовському районі Одеси цуценя впало в яму. Для порятунку тварини довелось рити тунель.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що чотирилапий малюк провалився в яму глибиною приблизно 3,5 метри та діаметром всього 10 сантиметрів. Тож дістати малюка було дуже складно.

"Фізично було важко уявити, як його рятувати, але наші хлопці не розгубилися та викликали приватний екскаватор, який поруч з ямою викопав широку та глибоку траншею, в яку за допомогою драбини-палки спустилися рятувальники та лопатою обережно викопали "тунель" до переляканого малюка", — йдеться в повідомленні.

Цуценя повернулося до рук своєї власниці. Здоров’ю чотирилапого нічого не загрожує.

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Одеські рятувальники приходять на допомогу не тільки людям, а й беззахисним чотирилапим друзям. В Суворовському районі Одеси випадково у вигрібну яму потрапив пес, але пожежники вчасно прийшли на порятунок.

Також в Одесі врятували життя маленькому песику. Рятувальники витягнули чотирилапого друга з каналізаційного люка.

А ще в Чорноморську, що на Одещині, п’ятеро цуценят потребували негайної допомоги. Вони потрапили в справжню смертельну для малюків пастку — впали в котлован.

Також патрульні визволили чотирилапого, який застряг у покинутій будівлі. "Допоможіть врятувати Тобі", — саме таке повідомлення отримали інспектори й кинулися на порятунок.

Не розрахував своїх сил й маленький котик, який заліз на дерево. Пухнастик просидів на високих гілках в одному зі спальних районів міста понад добу. Його вдалось спустити.