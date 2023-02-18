В Рені врятували чотирилапого, який не розрахував свої габарити та застряг у водовідвідній трубі.

Порятунок чотирилапого: в Рені витягли собаку
Рятувальники Одещини стоять не лише на варті країни, а й захищають зовсім беззахисних. В Рені врятували собаку, який не проліз у водовідвідну трубу.
Про це повідомили рятувальники ДСНС в Одеській області.
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"Сьогодні до Служби порятунку зателефонувала небайдужа мешканка міста Рені та повідомила, що в отворі бетонного забору житлового будинку застряг пес, і не може сам звідти вибратись", — йдеться у повідомленні.
Рятувальникам для порятунку знадобилось спеціальне приладдя. Мова про ручний аварійно-рятувальний інструмент Hooligan.
"Ми розширили отвір бетонного забору та деблокували наляканого малого, після чого неушкоджений песик попрямував у своїх справах", — додали рятувальники.
Нагадаємо, 15 лютого до Служби порятунку звернулись занепокоєна одеситка. Вона повідомила, що по вулиці Педагогічній кут провулка Полуничний пес впав у яму і його не можуть звідти дістати. Одеські ДСНСники дістали чотирилапого із глибокої пастки.
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